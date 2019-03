Quejas por los tiempos de espera entre trenes del Metro de Granada en hora punta

@MetroGranada Otra vez estoy aquí esperando 17' el ajuste de malla(eran 18, pero no me ha dado tiempo de sacar el móvil).Os lo iré poniendo cada vez que me ocurra para que no se os olvide que en #Granada tenemos un problema con la única línea de #metro en plena hora punta. pic.twitter.com/aGxRuzirFc