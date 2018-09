Puntadas llenas de solidaridad

DICEN que hay gente que no da puntada sin hilo y algunas incluso son capaces de tejer con su ingenio, destreza y buen corazón redes de solidaridad. Es el caso de Pepita Carmona, el 'alma mater' de la Pasarela Solidaria de Moda, que, un año más (y ya van seis), consiguió reunir a más de setecientas personas en el Crucero del Hospital Real por una buena causa: recaudar fondos para los programas de ayuda a la infancia de Cruz Roja Española. Allí era la cita, en la avenida del Hospicio, y allí estaban, además del equipo de la Escuela Internacional de Protocolo, con Chelo a la cabeza, poniendo orden, la concejal de Empleo del Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, la vicepresidenta y secretaria de Cruz Roja en Granada, Maruja García y María Luisa Vázquez, respectivamente, e Irene y Elena Bonal García, junto a Javier Puente y el pequeño Mateo. No faltaron tampoco a esta cita con la moda y la solidaridad, presentada por la periodista Brígida Gallego Coín, además de José Luis Bonal y su esposa, Francisca García, Mari Carmen Gutiérrez, Belén Sánchez Illescas, Teresa Ortiz Martínez, Rosario Fernández, Enrique Pérez o Caridad Barrientos, así como Valeriano Ruiz, director de Alsa en Andalucía, la presidenta de Fegradi, Marta Castillo, los concejales en el Ayuntamiento de Granada Juan Antonio Fuentes, Irene Puche, Antonio Granados o Raúl Fernández, entre otros, o las parlamentarias andaluzas Eva Martín, Marifrán Carazo o Teresa Jiménez.

Abrieron la pasarela las firmas de El Corte Inglés Amitié y Tintoretto, y lo hicieron con las prendas clave para esta temporada. Sin perder detalle de cada una de ellas, además del responsable de Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Granada, Carlos Hernández, se encontraba Maribel Pareja, otra de las responsables de que, año tras años, esta cita se haya convertido en imprescindible, sobre todo para aquellos que sueñan con escribir su nombre en el mundo de la moda. Es el caso del granadino Iván Martín, estudiante de Estación Diseño, que presentó su colección 'Secuencia', inspirada en la vida y obra de Juan Genovés y representada a través de las formas limpias que juegan con las dimensiones del cuerpo y de las propias prendas. O el joven algecireño Carlos Gázquez, que dio a conocer 'Otilia', una colección de prendas femeninas y atemporales, compuesta tanto por abrigos como vestidos, con un estilo elegante y sobrio, principalmente por la gama cromática utilizada.

Bajo el título 'Ritmo, volante y moda. De Punta a Cabo Creación', el alumnado de 1º de Modelismo de Almería, coordinado por Pura Delgado, participó en esta pasarela con un homenaje al volante en la indumentaria, en general, y en la andaluza, en particular, con modelos inspirados en cada una de las provincias, desde Huelva a Almería, mientras que Paloma Navarro hizo lo propio con un avance de lo que será su propia marca y empresa, al igual que la italiana Silvia Sitta, que dio a conocer Naurax.

Por su parte, Laura González Rodríguez, bajo su firma 'Begglau', presentó la colección de vestidos lienzo 'Graff-La', en los que fusiona la moda y el arte urbano, que le valió una mención especial del jurado, compuesto este año por Pilar Dalbat, Daniel Fez, Lidia López, Antonio Gutiérrez, Francisco Cabrera y Esther Filantrópica. Ester Fernández, o más bien Maries Martín, por su parte, se llevó el primer premio gracias a 'Vínculo', una colección atemporal femenina inspirada en la fusión de tierra y mar, en la conexión de las mismas y del vínculo que se crea entre ellas.

Tampoco pasaron desapercibidas las creaciones de Nadie Zein, sobre todo sus originales turbantes, así como las propuestas que presentó el finalista del programa de TVE 'Maestros de la Costura', Antonio Segura, que visitó la pasarela granadina como invitado, al igual que María Francés, que por segundo año consecutivo no dejó indiferente a nadie. En esta ocasión presentó, bajo el título 'Too much to say', una colección atemporal en la que tomó como inspiración la figura de Diana Spencer, personaje imprescindible del 'papel couché' de la época. Imprescindible también fue el trabajo que realizó ayer en la pasarela el Grupo Insúa, con Conchi Insúa a la cabeza, así como los responsables de la Agencia Aire o El Corte Inglés de Granada. ¡Felicidades a todos!