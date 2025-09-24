Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen
La logística y turnos de los hermanos que atenderán los distintos puestos, permitirá que cualquier granadino pueda disfrutar y adquirir su torta favorita
Álvaro de la Torre Araus
Granada
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:13
El mercado tradicional de la Virgen de las Angustias, que ofrece tortas, frutos de otoño y artículos religiosos, esta a dos días de instalarse en el encantador entorno de la Fuente de las Batallas. Una iniciativa que se organiza con motivo de la salida procesional de la Patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, y se ha convertido en una cita ineludible para los residentes y visitantes de la ciudad.
Los numerosos puestos del mercado estarán regentados por un significativo número de hermandades y cofradías granadinas entre otros, que, gracias a su dedicación y esfuerzo, mantienen viva esta hermosa tradición en el corazón de la ciudad. Entre las hermandades presentes se encuentran:
Puesto 1: Gran Poder y Esperanza
Puesto 2: Hermandad del Rocio
Puesto 5: Tres Caídas y Rosario
Puesto 9: Santa María de la Alhambra
Puesto 13: Sentencia y Maravillas
Puerto 16: Oración en el Huerto y Amargura
Puesto 17: Redención y Salud
Puesto 22: Cautivo y Encarnación
Puesto 25: Luz y Trabajo
Puesto 26: Perdón y Aurora
Puesto 27: Vía Crucis
Este mercado se presenta como un punto de encuentro cultural y popular que atrae a vecinos de todos los barrios de la ciudad y la provincia. Durante varias semanas, las distintas Juntas de Gobierno de las corporaciones involucradas han trabajado con esmero en la logística y turnos de los hermanos que atenderán los distintos puestos, garantizando así que cualquier granadino pueda disfrutar y adquirir su torta favorita.
El mercado estará abierto desde este viernes por la mañana y continuará hasta casi el término de la procesión el domingo, ofreciendo una experiencia llena de tradición y sabor.
