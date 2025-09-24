Estos son los puestos cofrades con las tortas de la Virgen La logística y turnos de los hermanos que atenderán los distintos puestos, permitirá que cualquier granadino pueda disfrutar y adquirir su torta favorita

Álvaro de la Torre Araus Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:13

El mercado tradicional de la Virgen de las Angustias, que ofrece tortas, frutos de otoño y artículos religiosos, esta a dos días de instalarse en el encantador entorno de la Fuente de las Batallas. Una iniciativa que se organiza con motivo de la salida procesional de la Patrona de Granada, la Virgen de las Angustias, y se ha convertido en una cita ineludible para los residentes y visitantes de la ciudad.

Los numerosos puestos del mercado estarán regentados por un significativo número de hermandades y cofradías granadinas entre otros, que, gracias a su dedicación y esfuerzo, mantienen viva esta hermosa tradición en el corazón de la ciudad. Entre las hermandades presentes se encuentran:

Puesto 1: Gran Poder y Esperanza

Puesto 2: Hermandad del Rocio

Puesto 5: Tres Caídas y Rosario

Puesto 9: Santa María de la Alhambra

Puesto 13: Sentencia y Maravillas

Puerto 16: Oración en el Huerto y Amargura

Puesto 17: Redención y Salud

Puesto 22: Cautivo y Encarnación

Puesto 25: Luz y Trabajo

Puesto 26: Perdón y Aurora

Puesto 27: Vía Crucis

Este mercado se presenta como un punto de encuentro cultural y popular que atrae a vecinos de todos los barrios de la ciudad y la provincia. Durante varias semanas, las distintas Juntas de Gobierno de las corporaciones involucradas han trabajado con esmero en la logística y turnos de los hermanos que atenderán los distintos puestos, garantizando así que cualquier granadino pueda disfrutar y adquirir su torta favorita.

El mercado estará abierto desde este viernes por la mañana y continuará hasta casi el término de la procesión el domingo, ofreciendo una experiencia llena de tradición y sabor.

