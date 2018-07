Doce horas sin agua en el centro de Granada

La calle San Antón continúa pasada por agua. Los comerciantes y vecinos, agrupados en la vía, solo hablan de la fuga de una tubería municipal que anegó los negocios y los bajos de los edificios cercanos al cruce de la calle Alhamar este pasado martes. En la mañana de ayer, algunos de ellos adecentaban su negocio e intentaban zafarse de los restos de lodo para poder recobrar la normalidad. María Luisa Aguilar, propietaria de la galería Ortuño, compartía: «La rotura se produjo justo en mi puerta. David, mi hijo, cerró y ayudó a los demás a achicar agua. Eran las seis menos cuarto y no venía nadie. Salía agua del suelo. Entraba un río por los garajes. Esto ha sido horrible, peor que un tsunami», bromeaba Aguilar. No tardó en ponerse seria, señaló su brazo y añadió: «Se me pone el vello de punta nada más pensar qué le podría haber pasado a mi galería de arte».

A la conversación se une Ana, dependienta en el establecimiento más perjudicado por el agua, la librería Flash Joven. La empleada relata que una clienta les avisó de lo sucedido y acudieron lo más rápido posible.

En la librería, Nicolás Lupiáñez hace balance de daños. La inundación ha alcanzado la parte baja de los estantes y ha destrozado gran parte de material. Entre ellos, cómics y pedidos encargados por sus clientes, así como una colección personal de más de 25 ilustraciones originales de grandes maestros del dibujo. «No miento. Saqué cuarenta cubos de agua. Me ayudaron el portero, las vecinas de estos locales y aún así no había narices de achicar tanta agua», asegura acongojado el dueño. «Llevo aquí 32 años y, salvo el día de la muerte de mi madre, no he cerrado jamás. Me molestaría cerrar, pero si hay que cerrar, se cierra. Si puedo sobrellevarlo, cuando cumplamos 35 años, me jubilo». «Las estanterías son de conglomerado y voy a tener que cambiarlas. La puerta también, cuando me fui tuve que cerrar con 'fixo'», concluye.

La panadería San Antón ha sido otro de los negocios damnificados. La regente, María Baena, alarmada por el resto de locales, se personó a toda prisa. No tiene que lamentar pérdidas graves: «Me ha bofado el suelo y hemos puesto cartones para poder trabajar. Algunas bandejas he tenido que tirarlas, pero no me ha afectado al género. Seguimos para adelante, siempre positivos», se muestra optimista.

«Fue una tarde muy divertida. La calle era una la piscina», dice con sorna Encarna Cabrera, propietaria del Antiguo Tostadero, una tienda de té, café y chocolate, mientras ordena los estantes. A su negocio el agua llegó a través de las filtraciones de la librería. «Es lo típico que ves en la tele y piensas que no te va a pasar. Pues nos ha pasado a nosotros».

Los vecinos, los otros perjudicados por el incidente, han estado doce horas sin agua. La tubería reventó sobre las 16.30 horas, y el agua salió a raudales durante dos horas, hasta que los servicios cortaron el suministro. «Cerraron el agua y la han dado esta mañana a las siete. A las cinco de la mañana estaban los técnicos trabajando a destajo», asegura María Luisa Aguilar. En su versión coincide Lupiáñez, vecino también de la zona: «Los cortes de agua se han prolongado durante doce o trece horas. A medianoche no había agua, pero esta mañana sí, porque con el verano, no disponer de agua para beber y ducharse...», deja la frase en el aire.

Uno de los garajes de los edificios todavía está inundado. El olor a humedad es intenso y la zona está embarrada. Los ascensores fuera de servicio. El conserje, Miguel Ángel Muñoz, apunta que «les queda faena por delante». Afortunadamente, ningún vehículo ha sufrido daños.

00:54 Vídeo. El vídeo de la inundación de la calle que ha dejado numerosos daños en los locales comerciales

Los comerciantes, a excepción de Lupiáñez, califican de «lenta» la actuación de Emasagra. Y se quejan. «No sabemos a quién pedir información. La Policía dijo que iba a abrir expediente y nos dijo que los representantes de nuestros seguros se podían pasar por comisaría», añade uno de los afectados. Todos esperan que el seguro cubra los daños, aunque se desconoce cómo se rompió la cañería. Por su parte, Emasagra ha pedido disculpas por los problemas ocasionados por la avería.