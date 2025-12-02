El Puerto de la Ragua abrirá este viernes con un punto de información y aseos

El puerto de la Ragua abrirá con «servicios mínimos» este viernes. Contará con aseos y un punto de información para los visitantes que se desplacen ... hasta el área recreativa situada entre las provincias de Granada y Almería, a casi 2.000 metros de altitud. La Diputación de Granada, administración que compone el Consorcio que gestiona la estación junto con la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Nevada, Ferreira y Bayárcal, aseguró que la atención se mantendrá de lunes a domingo desde las 9.00 de la mañana hasta las 16.00 horas.

El área recreativa ha registrado ya las primeras nevadas de la temporada, unas precipitaciones que se han repetido durante este fin de semana y que han atraído a los primeros visitantes procedentes de Almería y Granada. Un camión responsable del mantenimiento de carreteras ha estado presente también en la zona para garantizar la seguridad en la vía.

El entorno del puerto de la Ragua vivió su máximo esplendor en la década de los 90. La estación ofrecía la posibilidad de realizar esquí de fondo a un precio reducido. Su localización, a medio camino entre Almería y Granada, permitió que los municipios de la alpujarra almeriense y el Marquesado del Zenete se viesen enormemente favorecidos. La inactividad del espacio provoca que la estación pierda cada semana 7.000 visitas, ya que se trata del único espacio de la provincia donde se puede realizar esquí de fondo debido a sus condiciones.

El paraje está ubicado en medio de un parque natural, nacional y reserva de la biosfera, lo que impide que se pueda innivar el terreno para el desarrollo de estas actividades. Esta irregularidad en las condiciones atmosféricas hacen que los alcaldes de los municipios que conforman el Consorcio -Bayárcal, Nevada y Ferreira- insistan en fomentar actividades y deportes de montaña en el lugar, para que la estación sea útil los doce meses del año.

Queda en el aire la puesta en marcha de las pistas de esquí. La última vez que estuvieron disponibles fue en febrero de 2020, cuando las nevadas permitieron disfrutar de las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad de forma óptima

Como ya se anunció anteriormente, la Diputación de Granada ha incluido en el presupuesto de 2026 una cuantía de 1,5 millones de euros para adecuar el entorno y las instalaciones del albergue que hay en el puerto de la Ragua, una reivindicación muy demandada por los consistorios implicados. La Diputación de Almería, por su parte, afirma que invertirá 430.000 euros en la planta baja de ese inmueble para convertir el espacio en un servicio de hostelería con una cafetería-restaurante. La actuación se enmarca dentro del Plan de Recursos de Turismo Activo de la provincia de Almería, en el proyecto Retural.

El edificio consta de dos plantas con cubiertas tradicionales de alta montaña. Conocido anteriormente como 'El Refugio', se encuentra actualmente en desuso desde hace casi una década.

El teniente alcalde de Nevada, Rafael López, explica que acogen esa mejora con «grandes expectativas» y que «2026 será un año de transición». Junto con el regidor de Bayárcal, Germán Moreno, asegura que una vez se ponga en marcha el albergue, valorarán la posibilidad de habilitar autobuses lanzadera para ir desde los pueblos hasta el puerto de la Ragua, aunque todo dependerá de la demanda de los visitantes.

Uno de los principales problemas del entorno es la falta de aparcamiento. Cuando el espacio para estacionar se llena, muchos visitantes optan por dejar sus vehículos en el arcén, lo que deriva en sanciones.