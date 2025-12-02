Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Primeras nevadas en el Puerto de la Ragua este fin de semana S. M.

El Puerto de la Ragua abrirá este viernes con un punto de información y aseos

El área recreativa ha registrado ya sus primeras nevadas y los visitantes comienzan a llegar al lugar

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:21

Comenta

El puerto de la Ragua abrirá con «servicios mínimos» este viernes. Contará con aseos y un punto de información para los visitantes que se desplacen ... hasta el área recreativa situada entre las provincias de Granada y Almería, a casi 2.000 metros de altitud. La Diputación de Granada, administración que compone el Consorcio que gestiona la estación junto con la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de Nevada, Ferreira y Bayárcal, aseguró que la atención se mantendrá de lunes a domingo desde las 9.00 de la mañana hasta las 16.00 horas.

