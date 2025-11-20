Puente no pone fecha al término del tramo granadino del Corredor Mediterráneo

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado poner fecha al término del tramo del Corredor Mediterráneo que atraviesa Granada; esto es, la que va ... desde Algeciras hasta Almería. El dirigente se ha m referido al avance de los trabajos que el Gobierno está acometiendo a lo largo de toda la infraestructura durante la presentación del último informe del colectivo #QuieroCorredor que ha tenido lugar en Valencia, en la que ha participado junto a los empresarios que están detrás de la iniciativa.

El dirigente ha insistido en que la infraestructura es una de las prioridades del Ejecutivo y ha hecho un repaso de los avances en los diferentes proyectos a lo largo de todo el trayecto. A grandes rasgos, El titular de Transportes ha hecho hincapié en el impulso decisivo del Gobierno de España desde 2018, con 5.389 millones ejecutados. Desde ese año hasta ahora, según ha detallado, se ha pasado del 21% del Corredor en servicio al 36% de hoy; y del 45% en fase de obra al 83%.

Más allá de las cifras, el ministro se ha referido al estado de cada parte de la infraestructura. En lo relativo a Andalucía, ha recordado que se trabaja en los 200 kilómetros de nuevas vías entre Murcia y Almería y en la modernización de la línea Algeciras-Bobadilla, sobre la que recientemente se ha autorizado la licitación de los 46 kilómetros de doble vía entre Antequera y Granada.

Puente ha hablado de fechas y se ha atrevido a señalar 2027 como el año en que existirá alta velocidad entre Almería y Francia a través del Corredor Mediterráneo. Sin embargo, no ha hecho lo mismo con el tramo que va de la ciudad andaluza hasta Algeciras, que es el que afecta a Granada. En concreto, parece que el punto más problemático es el que conecta la capital nazarí con Almería. Puente ha reconocido que presenta «complicaciones técnicas importantes». «No me puedo comprometer a fijar una fecha», ha añadido el responsable.

A pesar de lo expresado, Puente cree que no se está llegando tarde con la infraestructura y ha defendido esta posición comparándolo con los avances realizados por otros países. El dirigente, de hecho, ha afirmado que España solo está por detrás de China en lo que a la rapidez en la ejecución de este tipo de obras se refiere. «Estamos trabajando al 100%», ha dicho.

Granada, entre el rojo y el ámbar

El acto en Valencia ha servido para conocer el último diagnóstico realizado por #QuieroCorredor de los avances en cada uno de los tramos pendientes. De acuerdo a lo señalado por el colectivo, que impulsan los integrantes de la Asociación Valenciana de Empresarios, el enlace entre Granada y Almería es en estos momentos el más retrasado de todos y la mayor incógnita respecto al futuro de la infraestructura.

#QuieroCorredor le da la peor nota, un semáforo rojo, al considerar que, aunque está en redacción el proyecto, se desconoce cuándo estará terminado el diseño, cuándo arrancará la obra y cuándo entrará en servicio.

Al tramo entre Granada y Bobadilla, el otro que atraviesa la provincia, obtiene una mejor nota, un semáforo ámbar. El motivo es que el colectivo reconoce que las obras de la variante de Loja, que es vital para el desplazamiento rápido de mercancías, están en marcha, pero permanece la incógnita sobre el final de los trabajos.

El colectivo, no obstante, da la máxima puntuación a la integración del ferrocarril en la capital nazarí, reconociendo que está en proyecto y avanza hasta ahora en tiempo y forma.