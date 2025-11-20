Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El ministro Óscar Puente, este jueves, entre los empresarios que impulsan la iniciativa #QuieroCorredor en Valencia. EFE

Puente no pone fecha al término del tramo granadino del Corredor Mediterráneo

El ministro de Transportes sí fija 2027 como el año para conectar por alta velocidad Almería y Francia e insiste en que se está trabajando «al 100%» en la infraestructura

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha evitado poner fecha al término del tramo del Corredor Mediterráneo que atraviesa Granada; esto es, la que va ... desde Algeciras hasta Almería. El dirigente se ha m referido al avance de los trabajos que el Gobierno está acometiendo a lo largo de toda la infraestructura durante la presentación del último informe del colectivo #QuieroCorredor que ha tenido lugar en Valencia, en la que ha participado junto a los empresarios que están detrás de la iniciativa.

