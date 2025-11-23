Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernando, en la silla, mientras su pareja, Paqui, le pone los zapatos

Enfermo de Ela en Granada

«Puedo caminar pero mis brazos están muertos»

La enfermedad avanza mientras Fernando espera que se le reconozca el grado III de dependencia y así poder acceder a la subvención de la Junta

Sara Bárcena Hernández

Sábado, 22 de noviembre 2025

Hay enfermedades que avanzan más rápido que la burocracia. Fernando Castillejo lo está viviendo en sus propias carnes desde que hace año y medio le ... diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad degenerativa que afecta al habla y a la movilidad y que ha supuesto que, a sus 57 años, necesite ayuda «para todo». A día de hoy, tiene reconocido el grado II de dependencia, pero está convencido de que podrían darle el III, el máximo por ahora contemplado y que, además, es requisito indispensable para poder acceder a las nuevas ayudas de la Junta de Andalucía. Ya no puede ni atarse los zapatos él mismo.

