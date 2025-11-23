«Puedo caminar pero mis brazos están muertos»

Hay enfermedades que avanzan más rápido que la burocracia. Fernando Castillejo lo está viviendo en sus propias carnes desde que hace año y medio le ... diagnosticaron ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad degenerativa que afecta al habla y a la movilidad y que ha supuesto que, a sus 57 años, necesite ayuda «para todo». A día de hoy, tiene reconocido el grado II de dependencia, pero está convencido de que podrían darle el III, el máximo por ahora contemplado y que, además, es requisito indispensable para poder acceder a las nuevas ayudas de la Junta de Andalucía. Ya no puede ni atarse los zapatos él mismo.

El pasado 21 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley para dotar de 500 millones de euros la ley ELA y reforzar el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Una semana después, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunciaba una subvención para facilitar a afectados y sus familias el acceso a coberturas básicas como fisioterapia y apoyo, dispositivos de comunicación y gastos de higiene. Es un pago único de hasta 14.000 euros al año. Esta ayuda se puede solicitar hasta el 30 de junio de 2026, pero a la misma solo pueden acceder quienes tengan reconocido el grado III de dependencia.

Fernando sueña con ello. La necesidad es real. Su vida ha cambiado por completo desde que los primeros síntomas aparecieron hace un par de años. La mano le fallaba, la voz la tenía rara. Al principio, no le dio muchaimportancia, pero al ver que nada volvía a la normalidad decidió acudir al médico en febrero de 2024. «No podía pronunciar la erre y eso que soy de Madrid y allí se habla fino. Pensaron que podía ser una artrosis y me mandaron un puñado de pastillas, pero aquello no sirvió. Ese junio, noté que el músculo del brazo se movía solo», comparte con IDEAL.

Recuerda cuando el médico del hospital de Neurotraumatología Virgen de las Nieves le dio el diagnóstico. «Creo que él tenía más miedo de decirme lo que me pasaba que yo de escucharlo a él», admite. «¿Cuánto me queda?», le preguntó. «Normalmente, de tres a cinco años, pero nunca se sabe», fue la respuesta. Estaba solo. Al salir, quedó con Paqui, su pareja. Apostaron por vivir y adaptarse a las circunstancias según se fueran dando.

Fernando siguió instalando aires acondicionados y calderas y reparando electrodomésticos hasta que su cuerpo dijo «basta». «No podía levantar máquinas, ya no tengo fuerza». Pidió la incapacidad yse la dieron en enero; tambiénla minusvalía, y la dependencia, que le reconocieron en julio. Tiene una hija de 13 años en custodia compartida. Todavía hay que recogerla del colegio, llevarla al conservatorio, hacerle la comida. «Hasta hace tres meses podía; ahora sí necesito ayuda. Hoy ya no me puedo vestir, ponerme pantalones, calcetines. Puedo caminar, pero mis manos y mis brazos están muertos».

Una carrera a contrarreloj

Paqui ha tenido que dejar su trabajo para cuidar de Fernando. Llevaba 25 años como sanitaria en el Centro Adeslas Dental en Motril. Ahora, vive con él en Ambroz y lo acompaña a todo. Una vez por semana, a fisioterapia y logopedia. «No voy más porque no tengo pasta. Lo que me dan por la incapacidad es nada y menos. Llegará un momento en el que no podré moverme de casa y a domicilio es más caro. Y mi novia está cobrando el paro, pero eso se acaba. O meto una persona o no como», sentencia el hombre.

Así que va a pedir una revisión de la dependencia. Espera que le reconozcan el grado III para así poder acceder a las nuevas subvenciones de la Junta, aunque tanto Fernando como Paqui temen no llegar a tiempo. Este verano, Andalucía lideraba la lista espera en dependencia con 44.253 personas pendientes y una demora de 574 días. Además, el presupuesto puede agotarse o la enfermedad avanzar demasiado rápido. La suya es una carrera a contrarreloj.

Pero no son los únicos en esta tesitura en la provincia de Granada. La asociación granadina de afectados de ELA (Agraela) cuenta hoy con 132 personas asociadas, 30 de ellas pacientes, principalmente, de 40 a 70 años. Su presidente, Miguel Ángel Abarca, los acompaña en todo el proceso. Él lo tiene claro: «El paciente de ELA, con el diagnóstico, tendría que recibir automáticamente la máxima dependencia, la incapacidad y la tarjeta de aparcamiento. Con esta enfermedad no se puede esperar».

Pero cuando se trata de trámites administrativos existe una barrera. La realidad es cruda. Fernando prefiere centrarse en su niña, su novia y sus revisiones en el Clínico San Cecilio. «No sé cómo se desarrollará, si irá a mejor o a peor, si me afectará a la respiración. Espero que me mantenga. No merece la pena pensar en mañana o en pasado, hay que intentar disfrutar cada día, pero esa subvención me ayudaría, nos ayudaría, a poder vivir».