En la última junta celebrada por los propietarios de mi comunidad, el Presidente se negó a tener en cuenta el voto de varios propietarios morosos respecto a los asuntos del orden del día. Estos vecinos defendían que no sabían que eran morosos y que sí tenían derecho a votar. ¿Pueden votar los propietarios con deudas?

En principio y como regla general, los propietarios, que en el momento de iniciarse la Junta, no se encontrasen al corriente en el pago de todas las deudas vencidas con la Comunidad podrán participar en sus deliberaciones, si bien no tendrán derecho de voto tal y como indica el artículo 15.2 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (LPH). No obstante, y a pesar de lo expuesto, hay que cerciorarse que se cumple con lo previsto en el artículo 16.2 de la LPH, puesto que es obligatorio que de forma previa, la convocatoria de la junta haya contenido una relación de los propietarios que no estén al corriente en el pago de las deudas vencidas a la comunidad y advertirá de la privación del derecho de voto si se dan los supuestos previstos en el art.15.2. Esto es, que en la convocatoria se debe comunicar la existencia de la situación de endeudamiento del propietario y que puede originar la privación del derecho de voto, a fin de que esta situación se pueda subsanar. Si dicha relación de propietarios morosos no ha existido en la convocatoria no se les puede privar del derecho de voto.

Tecnocasa responde a situaciones reales