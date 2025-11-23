¿Qué puede hacer el supercomputador granadino por los investigadores?
Estos procesadores superpotentes pueden analizar, resumir, organizar o representar grandes volúmenes de datos, crear simulaciones, interpretar imágenes y automatizar tareas repetitivas
I. G.
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:50
La inteligencia artificial generativa es un subcampo de la inteligencia artificial centrado en la creación de contenidos nuevos –textos, imágenes o sonidos– mediante patrones aprendidos ... del análisis de grandes conjuntos de datos. En el ámbito de la investigación sus utilidades son enormes, ya que puede analizar, resumir, organizar o representar en poco tiempo grandes volúmenes de literatura científica o datos, crear modelos y simulaciones, clasificar e interpretar imágenes y automatizar tareas engorrosas y repetitivas.
En el campo de la salud, por ejemplo, la IA generativa permite caracterizar y simular sistemas biológicos para estudiar su comportamiento sin realizar experimentos largos y costosos; analizar gran cantidad de información médica y genética para desarrollar tratamientos personalizados; o predecir la propagación de una pandemia.
Esta tecnología facilita y acelera tareas como la simulación numérica en matemáticas y el descubrimiento de nuevos materiales en el campo de la física, mientras que en el ámbito de la meteorología permite hacer predicciones más precisas y en astronomía ayuda a analizar ingentes volúmenes de información captada por los telescopios.
Enrique Herrera recuerda que para aprovechar todos los avances de la IAgenerativa en ciencia e innovación empresarial las aplicaciones de la nube no sirven. « Si queremos tener privacidad de datos, modelos que controlemos, necesitamos nuestra propia infraestructura de hardware», resalta el vicerrector.
