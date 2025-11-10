El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Lo suficientemente cerca para no suponer un largo viaje y lo suficientemente lejos para mantener intacta la esencia de lugar de tranquilidad y desconexión. Dílar ... cuenta con tantos atractivos que ha sido protagonista de un reportaje de la prestigiosa revista Viajar. La publicación señala este municipio granadino como una perfecta opción para disfrutar del otoño y sus colores.

«La provincia de Granada es una de los mejores destinos de la península para visitar durante unos días este noviembre. Con interminables rutas de senderismo que recorren el territorio -atravesando las cimas de Sierra Nevada y hermosos pueblos-, Granada también ofrece experiencias únicas para aquellos que la visitan, como espectáculos de flamenco en vivo, balnearios y baños árabes, o una más que excelente gastronomía», resume la revista Viajar.

Pero, más allá de los atractivos que aparecen en las principales guías, cuenta con otros atractivos algo menos conocidos, sobre todo para el público de fuera de la provincia: «Un auténtico tesoro, situado a los pies de Sierra Nevada (algunas de las pistas de la estación de esquí transcurren dentro del término municipal del pueblo) y con lugares emblemáticos por descubrir», destaca.

Ampliar Ruta senderista a lo largo del río Dílar Ideal

El término municipal de Dílar se ubica en la vertiente oeste del Parque Natural de Sierra Nevada, a 878 metros de altitud y a orillas del río que lleva su mismo nombre. Su entorno natural y su cercanía a la ciudad de Granada lo convierten en un lugar ideal para la práctica de turismo rural, senderismo, paseos en bicicleta o a caballo

Con una población superior a los 2.300 habitantes, ofrece en otoño un escenario ideal. La naturaleza que lo rodea se tiñe de unos colores que le confieren ese aspecto tan especial que ha llamado la atención de Viajar.

Dentro del municipio destaca, la publicación de viajes destaca la visita a la parroquia de la Inmaculada Concepción, construida en el 1627, con una nave rectangular con cubierta de madera y frescos de estilo barroco que decoran sus paredes.

También, en las afueras del pueblo se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, construida en el año 1796 con planta de cruz griega, y en cuyo interior alberga una imagen de la Patrona de Dílar y Sierra Nevada. «Es la única de los varios santuarios y ermitas construidos en Sierra Nevada en honor de la Virgen de las Nieves que se conserva», puntualiza. Y para descansar tras la subida, el Parque de la Ermita es «un pequeño enclave natural ideal para descansar o hacer un picnic en familia».

Destacan también la Casa de Pilatos, una casa solariega del siglo XVII que se encuentra junto a la parroquia y que fue convertida en una sala de exposiciones y reuniones por el Ayuntamiento; y el castillo del primer marqués de Dílar, Pablo Díaz Ximénez, construido en el 1888 y cuya fachada se inspira en la Alhambra de Granada.

Más allá de conocer el núcleo urbano, Viajar recomienda dejarse llevar por su naturaleza a través de una ruta senderista a través del área recreativa «Río Dílar», situada a menos de cinco kilómetros del pueblo. Una vez allí, «son varias las rutas tanto de senderismo como de bicicleta que transitan por la zona, como el sendero hasta la cascada del río Dílar, o la ruta BTT Piedra Ventana-Ermita Vieja que discurre por algunas de las sendas de mayor belleza de la zona», apunta Viajar.

El pueblo del duende

Aunque Dílar es un destino perfecto para cualquier época del año, en noviembre cuenta con un atractivo extra. Desde 2023, el pueblo celebra, a mediados de noviembre el Mercado Medieval del Duende. Situado en la calle del Agua, este año se celebrará los días 14, 15 y 16 de noviembre, y revivirá la historia y cultura de la Edad Media del pueblo.

Ampliar El callejón del Duende. Ideal

Actividades, puestos de artesanía, gastronomía, y animación y espectáculos son los principales reclamos. Y es que el duende de Dílar da ya la bienvenida a aquellos que entran a la calle más mágica del pueblo. Una figura de este ser mitológico sonríe desde dos arcos con farolillos -uno en cada entrada- a los viandantes que acceden al callejón del Duende, oficialmente llamada calle de la Paz.

No es casualidad que el Ayuntamiento haya elegido esta temática: a lo largo de la historia, las leyendas sobre este personaje se han transmitido de padres a hijos, convirtiéndose en una seña de identidad. De hecho, un plan turístico desarrollado desde hace dos años proyecta convertir Dílar en el 'Soportújar de los duendes'.