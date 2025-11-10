Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ermita de la Virgen de las Nieves de Dílar Ramón Urrutia

El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Destaca su mezcla de patrimonio con naturaleza y apunta su Mercado Medieval del Duende en noviembre como pretexto para visitarlo

Camilo Álvarez

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:58

Comenta

Lo suficientemente cerca para no suponer un largo viaje y lo suficientemente lejos para mantener intacta la esencia de lugar de tranquilidad y desconexión. Dílar ... cuenta con tantos atractivos que ha sido protagonista de un reportaje de la prestigiosa revista Viajar. La publicación señala este municipio granadino como una perfecta opción para disfrutar del otoño y sus colores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7

    El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»