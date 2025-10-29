El PSOE urge a una actuación de mantenimiento en parque de Bola de Oro para evitar situaciones de inseguridad

La portavoz del grupo municipal socialista en Granada, Raquel Ruz, ha comparecido ante los medios este miércoles el parque de Bola de Oro, acompañada por ... representantes vecinales, para exigir a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, una actuación «urgente e inmediata» ante el «abandono absoluto» que ha dicho afecta a este espacio, lo cual «amenaza la seguridad de los usuarios de este pulmón verde esencial».

Raquel Ruz ha comenzado su declaración subrayando la importancia del espacio: «Nos encontramos aquí en el parque de Bola de Oro, un parque muy transitado, muy utilizado por los vecinos y vecinas, no solamente del barrio, sino de Avenida Cervantes, del centro, del Realejo, que vienen a utilizar este parque forestal y sus pistas. Sin embargo, nos preocupa muchísimo la falta de mantenimiento».

La portavoz ha alertado sobre el riesgo para la seguridad: «Hemos estado dando un paseo y hemos visto más de 30 árboles que están o secos o a punto de secarse, con una falta de mantenimiento total. Ramas secas, que nos preocupa mucho cuando empiecen los vientos o el mal tiempo, que se pueden desprender, se puede incluso caer algún árbol».

Ruz ha insistido en que «es una zona muy transitada, que también tiene acceso a los colegios, y por tanto hay que atender el estado de los árboles, pero también la seguridad de los que vienen aquí a utilizar este parque».

También en que la denuncia pública se extiende a toda la jardinería, «donde los setos prácticamente han desaparecido, se han secado todos y están en muy malas condiciones». Ruz ha enlazado esta situación con el cuestionamiento al gobierno local, haciendo hincapié en que el nuevo contrato de parques y jardines se ratificó «con un millón de euros más de presupuesto anual».

Así, ha preguntado: «¿Dónde está ese millón?, ¿dónde se está invirtiendo ese dinero? Porque, desde luego, no se está invirtiendo en Bola de Oro ni en ningún barrio».

RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO

En un audio remitido a los medios, el concejal de Mantenimiento de Granada, Francisco Almohalla (PP), ha respondido a los miembros del grupo municipal socialista que deberían de ser «conocedores» de las «carencias» del anterior contrato de parques y jardines, y ha adelantado que el Ayuntamiento presenta este jueves el nuevo.

«Somos conscientes desde el área de Mantenimiento y concretamente desde el servicio de Jardines que la mejora» de espacios verdes «es una necesidad» para lo cual «era necesario afrontar un nuevo contrato, ampliando los anteriores para hacer frente a las necesidades de forma más eficiente».

El Ayuntamiento ha hecho «el consiguiente esfuerzo presupuestario para dotar a este contrato de la cantidad suficiente» con «un área económica que está dando los pasos necesarios para afrontar los nuevos retos que demanda la ciudad», lo cual «ha permitido el incremento de este contrato», en tanto el anterior, ha incidido Almohalla, «no cubría ni lo mínimo necesario para el día a día».

El edil ha hecho «un llamamiento a acoger este nuevo tiempo» en el que, «sin duda, la ayuda y la colaboración de todos será la clave para poder disfrutar de la ciudad para vivir que este equipo de gobierno proyecta y en la que, sin duda, las zonas verdes» jugarán «un papel fundamental».