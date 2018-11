El PSOE no suma apoyos para bajar el IBI que mantiene una subida del 4% para 2019 Los concejales del PP, a la derecha, votan en contra de la propuesta socialista para suavizar el incremento del IBI. / Ramón L. Pérez El gobierno local llevará al pleno de este mes una propuesta 'muerta' para amortiguar el ascenso en un 1% y PPy Cs exigen a los socialistas un pacto para congelar el recibo | El incremento podría alcanzar hasta el 8% si se aprueba la supresión de la domiciliación bancaria ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Martes, 20 noviembre 2018, 01:38

La propuesta del PSOE para amortiguar la subida del 4% del recibo del IBI aprobada por el Gobierno central por la actualización del catastro no saldrá adelante. Tanto PPcomo Cs votaron ayer en contra de la aprobación inicial del expediente que podría modificar el impuesto y ambos partidos solicitaron al PSOE una negociación antes del pleno del viernes 30 de noviembre para presentar una propuesta conjunta que cumpla con el plan de ajuste de la ciudad y evite cualquier subida del recibo del IBI para el próximo año.

El equipo de gobierno, que decidió mantener el expediente en el orden del día del pleno a sabiendas de que lo perderá, censuró la postura de los principales grupos municipales de la oposición, a los que acusó de defender «a las grandes empresas» con «políticas de derechas» que pretenden «engañar a la gente». El concejal de Economía de la capital, Baldomero Oliver, aseguró que el recibo del IBIva a subir «con este o con cualquier otro expediente» en 2019 y que lo que se pretende por parte del gobierno de la ciudad es «paliar esta cuestión». Oliver recordó que la propuesta aprobada el pasado viernes en la Junta de Gobierno Local incluía, además de un descenso del IBI del 1% para las familias, una bajada del 4% del impuesto para más de 8.100 empresas y un incremento del 1% para 557 grandes sociedades con inmuebles en Granada, que 'pagarían' los otros dos descensos para que la recaudación de la capital no se viera mermada y no se incumpliera el plan de ajuste de la capital, que impide cualquier merma de ingresos que no sea compensada por otra vía.

Francisco Ledesma (PP) lamentó que se presentará el mismo expediente que se rechazó el año pasado y solicitó al gobierno local una «verdadera negociación» para «amortiguar la subida del 4% y tampoco eliminar las domiciliaciones bancarias». Ledesma aseguró que su partido «no quiere que se suba el IBI» y volvió a abrir a los socialistas «la puerta del consenso» ya que el PPentiende que «hay margen para negociar».

Al igual que los populares, Cs le recordó a Baldomero Oliver que está «en el mismo punto que el año pasado» y apuntó que votar a favor del expediente que ayer se presentó en la comisión de Economía implica «asumir que el IBIsube un 3%». El portavoz del grupo municipal, Manuel Olivares, aseguró que si la negociación se llevara a cabo con «el Baldomero Oliver de 2015 sí sería posible alcanzar un acuerdo». El concejal de Cs solicitó de nuevo al titular de Economía que presente un presupuesto para el año 2019 para que de esa manera se pueda realizar una revisión de los gastos municipales con un descenso de estos.

Sí apoyaron ayer al PSOE tanto IU como la concejala no adscrita, Pilar Rivas. El portavoz de IU, Francisco Puentedura, aseguró que aunque la propuesta se queda «corta» para su grupo municipal «hay margen de maniobra» para negociar una rebaja mayor del IBIen el periodo de alegaciones. Rivas, por su parte, votó también a favor para estudiar el expediente «con más detenimiento», mientras que Luis de Haro (Vamos, Granada), se abstuvo.

Con el rechazo la propuesta del PSOE para frenar la subida del IBI, la capital sigue manteniendo un incremento de este impuesto del 4% para el próximo año, que podría alcanzar hasta el 8% en el caso de 21.000 familias si finalmente prosperara la supresión parcial de la bonificación del impuesto por domiciliación bancaria. Sin embargo, este expediente, que se encuentra ahora mismo en periodo de alegaciones, tampoco tiene visos de salir adelante lo cual complicaría aún más la gestión económica de la ciudad, al estar incluida la propuesta dentro de las medidas del plan de ajuste que la capital está obligado a llevar a cabo.