El PSOE plantea juego limpio ante las «apropiaciones» de la Junta

El secretario general del PSOE en Granada, Pedro Fernández, ha realizado una presentación de cómo será el nuevo curso para su partido. Con las elecciones ... autonómicas en el horizonte se plantean tener más llegada y difundir la labor de los socialistas en la gestión de las administraciones.

Fernández planteó juego limpio «ante las apropiaciones de la Junta de Andalucía». Como ejemplo puso las obras del metro, financiadas con fondos Next que llegan a través del Gobierno y en las que se les ha dejado fuera de todo.

El secretario general del PSOE valoró las inversiones del Gobierno en carreteras, ferrocarril, el aeropuerto o el puerto de Motril.

Pedro Fernández recordó que la situación política en España tiene una «polarización excesiva» y que los socialistas abogan por un forma limpia de actuar, «evitando ataques antidemocráticos».

En cuanto a la gestión del Gobierno de España dijo que el país avanza gracias a las inversiones del Ministerio de Transporte, con respaldo al ferrocarril y «revirtiendo la herencia del PP». «Hemos hecho una apuesta por la Variante de Loja, por la doble vía y por la integración del AVE en la ciudad».

Carreteras

En las carreteras «se está avanzando en la GR-43, como en los cruces de Armilla y Maracena con la GR-30 y en proyectos de mejora para Cúllar Vega, Vegas del Genil y Escúzar para su unión con la A-44, que se han quedado con mala conexión».

Una de las llamadas «apropiaciones» de la Junta se producen, según indicó Fernández, en las obras de prolongación del metro entre Armilla y Las Gabias, con más de 90 millones de los fondos Next transferidos por el gobierno de España. «Nunca más se nos invitó a ningún paso de la obra ya que hay un afán de la junta de apropiarse de fondos a los que se opusieron. El metro se hace gracias a la política de Pedro Sánchez», remató Fernández.

El secretario general del PSOE en Granada señala que la Diputación se ha convertido en escaparate del PP para lucimiento. «Están realizando grandes adquisiciones con un dinero que se lo quitan a los municipios pequeños, como es el caso de la compra del Banco de España», apuntó Fernández. Para terminar resumió la forma de gestionar de los socialistas en una frase: «no queremos privilegios pero tampoco gastar menos de lo que nos corresponde».