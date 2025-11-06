Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La portavoz socialista ha solicitado a la alcaldesa que «reflexione, que dé marcha atrás, que suspenda y modifique la ZBE»

El PSOE pide suspender la zona de bajas emisiones de Granada por «impacto negativo en el comercio» y «nula mejora» del aire

Raquel Ruz ha señalado que la ZBE está perjudicando «gravemente» al comercio de todos los barrios, y se ha referido a Merca 80, en el Zaidín, donde los comerciantes «ya se quejaron de la bajada en las ventas hace unas semanas»

Europa Press

Jueves, 6 de noviembre 2025, 14:53

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido en el centro de la capital granadina, junto a representantes de los ... comerciantes de la ciudad, a la alcaldesa granadina, Marifrán Carazo, del PP, la suspensión «inmediata» de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por el «impacto negativo en el comercio» que ha mantenido que ha tenido junto con la «nula mejora de la contaminación» del aire.

