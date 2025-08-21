El PSOE pide a Carazo que el proyecto de reforma de la Avenida Don Bosco «respete» su arbolado y bulevar Castillo ha señalado que la Avenida Don Bosco es un lugar «emblemático», con comercios que llevan más de 40 años abiertos, y «un ejemplo de la importancia del comercio de cercanía».

Europa Press Jueves, 21 de agosto 2025, 14:14 Comenta Compartir

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha visitado este jueves la Avenida Don Bosco de la ciudad para alertar sobre la política urbanística del gobierno local de Marifrán Carazo (PP) y exigir que el futuro proyecto de reforma de esta vía «respete su arbolado y los bancos de su emblemático bulevar».

Según ha explicado el PSOE en una nota, Castillo ha manifestado la «preocupación» de su grupo municipal «ante la reforma prevista, después del desastroso proyecto de remodelación de la Avenida Cervantes, hecho de espaldas a los vecinos de Genil, sin consenso, y donde se ha anunciado la eliminación de decenas de árboles y de la vía de servicio que utilizaban los comercios de la zona».

«Alertado» por esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha acudido a Don Bosco para exigir a Carazo que «no replique en esta avenida lo que está ocurriendo en Cervantes», así como ha remarcado que durante la etapa de gobierno del PSOE «ya existía un proyecto para la reforma de Don Bosco que respetaba el bulevar, los bancos de piedra y, lo más importante, no cortaba ni un solo árbol».

Al respecto, el socialista ha subrayado que «el arbolado de esta avenida funciona como un refugio climático». «La temperatura aquí es tres o cuatro grados inferior a zonas sin árboles», ha añadido para reclamar que el proyecto de reforma de la Avenida Don Bosco se haga «con el máximo consenso vecinal, y no se elimine ni el bulevar ni ningún árbol».

Castillo ha señalado que la Avenida Don Bosco es un lugar «emblemático», con comercios que llevan más de 40 años abiertos, y «un ejemplo de la importancia del comercio de cercanía».

«El comercio local no sólo da servicio, sino que también vertebra nuestros barrios, articula la ciudad y genera espacios de convivencia seguros para los vecinos», ha resaltado el viceportavoz socialista.

En este sentido, el PSOE exige al equipo de gobierno del PP que «cuide al pequeño comercio», una tarea que, según Castillo, su propio grupo realizó cuando estuvo al frente del Ayuntamiento y que el PP «está deteriorando con decisiones como la reforma de Cervantes o la implantación de la zona de Baja Emisiones, impidiendo que miles de vehículos del área metropolitana entren en la capital favoreciendo otras opciones comerciales de fuera de la ciudad».