El PSOE pide apartar a los principales investigados de la Policía Local y que se repase «hasta el último papel»

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha valorado esta mañana la exclusiva de IDEAL sobre el levantamiento del secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local ... , donde hay 43 investigados. Ruz ha hecho un llamamiento para que se investigue «absolutamente todo», «hasta el último papel». Ha añadido además que «lo que está claro es que la señora Carazo tiene una responsabilidad al haber mantenido al exjefe de la Policía Local», que lo señala la investigación como «el cabecilla de la trama».

Para Ruz, Carazo es responsable porque ha mantenido al exjefe durante dos años« sabiendo que esta investigación estaba en curso». «Hemos tenido que pasar la vergüenza de las declaraciones de este señor, por los audios que se filtraron, y aún así se mantuvo hasta el final fue detenido por la UDEF», ha explicado.

Ruz también ha denunciado que «los otros principales investigados siguen estando dentro de la del gabinete de la jefatura», es decir, que «siguen dirigiendo la Policía Local». La socialista reclama que «deben ser apartados hasta que la investigación termine» y se descubran «las responsabilidades de cada uno».

En última instancia, el PSOE también ha querido recalcar que el resto de policías locales son «gente que se deja la piel en la calle» y «grandes profesionales» que se han visto «salpicados por toda esta trama».