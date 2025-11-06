Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La portavoz socialista Raquel Ruz. Ideal

El PSOE pide apartar a los principales investigados de la Policía Local y que se repase «hasta el último papel»

Raquel Ruz, portavoz socialista, defiende que la alcaldesa es responsable porque ha mantenido al exjefe durante dos años «sabiendo que esta investigación estaba en curso»

Diego Callejón

Diego Callejón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha valorado esta mañana la exclusiva de IDEAL sobre el levantamiento del secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local ... , donde hay 43 investigados. Ruz ha hecho un llamamiento para que se investigue «absolutamente todo», «hasta el último papel». Ha añadido además que «lo que está claro es que la señora Carazo tiene una responsabilidad al haber mantenido al exjefe de la Policía Local», que lo señala la investigación como «el cabecilla de la trama».

