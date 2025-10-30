Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Eduardo Castillo, concejal del PSOE. Ideal

El PSOE pedirá a la alcaldesa «explicaciones» sobre la ZBE en el pleno

El viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha presentado las iniciativas que su grupo llevará al pleno de este mes de octubre

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:36

Comenta

El viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha presentado las iniciativas que su grupo llevará al pleno de este ... mes de octubre, entre las que destaca que el objetivo principal es «forzar a la alcaldesa, Marifrán Carazo, a que dé la cara y responda a las grandes incógnitas de este mandato». Castillo ha señalado que, a las mociones ya presentadas sobre la urgencia de mejorar los cribados del cáncer de mama y la »necesidad de frenar el desmantelamiento de la educación pública en la capital« sumarán una tercera iniciativa »crucial en defensa de los derechos laborales del sector cultural«.

