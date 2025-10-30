El PSOE pedirá a la alcaldesa «explicaciones» sobre la ZBE en el pleno

El viceportavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha presentado las iniciativas que su grupo llevará al pleno de este ... mes de octubre, entre las que destaca que el objetivo principal es «forzar a la alcaldesa, Marifrán Carazo, a que dé la cara y responda a las grandes incógnitas de este mandato». Castillo ha señalado que, a las mociones ya presentadas sobre la urgencia de mejorar los cribados del cáncer de mama y la »necesidad de frenar el desmantelamiento de la educación pública en la capital« sumarán una tercera iniciativa »crucial en defensa de los derechos laborales del sector cultural«.

El concejal del PSOE ha asegurado que van a intentar obtener respuestas «a ese miedo que tiene para que el Plan Municipal de Obras sea participado», es decir, »que se informe a los vecinos de las actuaciones que hay en sus calles para que, si hay algo que no les cuadra, se pueda abordar de manera transparente».

En este sentido, el socialista ha anunciado que llevarán además una pregunta verbal sobre las medidas que han implementado para hacer frente a la zona de bajas emisiones (ZBE). «Le preguntaremos a la señora Carazo si es que no aprendió nada del desastre de la LAC, para que ahora con la ZBE continúe el mismo patrón», ha advertido Castillo.

Por otro lado, el viceportavoz ha elevado el tono al abordar un tema de máxima sensibilidad patrimonial, esperando que la alcaldesa explique en pleno «qué opina del informe de ICOMOS respecto a la instalación de las placas fotovoltaicas en la zona del Fargue».