El PSOE niega que la cancelación del World Padel Tour se deba a la mala situación económica

«No se puede suspender una cosa que no existe»

El alcalde en funciones, José Antonio Huertas, ha vuelto a defender hoy que no había «nada firmado» sobre la organización del evento: «No se puede suspender una cosa que no existe». Fuentes del PSOE han explicado que este tipo de eventos se suelen cerrar apenas unos meses antes, aunque estén apalabrados con más antelación. «Si no hay nada firmado no hay nada activo, y no se puede suspender porque no existe», ha insistido Huertas. De acuerdo con el concejal de Ciudadanos, hubo conversaciones para negociar el canon, pero «al no tener nada firmado» no había seguridad para los organizadores, que tras una breve negociación con Córdoba «han tenido una mejor propuesta económica y se han ido».