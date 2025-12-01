Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE exige a Carazo que «escuche a los vecinos» para ubicar las luces LED «financiadas por el Gobierno»

El concejal del PSOE Jacobo Calvo ha denunciado públicamente, según ha detallado esta formación en nota de prensa, que la alcaldesa está repitiendo el «mismo método» utilizado en la Avenida de Cervantes de «imposición, silencio y cero participación que tantos problemas ha traído»

Europa Press

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:42

Comenta

El grupo municipal socialista de Granada ha exigido este lunes a la alcaldesa, Marifrán Carazo, del PP, que «escuche a los vecinos» para decidir la ... ubicación de las nuevas luminarias LED «financiadas por el Gobierno de España con ocho millones de euros» y «que cese en su estrategia» de «imposición y falta de empatía» abriendo desde el equipo de gobierno local «un proceso de escucha real con los barrios» para decidir el destino de este montante transferido para la modernización del alumbrado público.

