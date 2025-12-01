El PSOE exige a Carazo que «escuche a los vecinos» para ubicar las luces LED «financiadas por el Gobierno»

El grupo municipal socialista de Granada ha exigido este lunes a la alcaldesa, Marifrán Carazo, del PP, que «escuche a los vecinos» para decidir la ... ubicación de las nuevas luminarias LED «financiadas por el Gobierno de España con ocho millones de euros» y «que cese en su estrategia» de «imposición y falta de empatía» abriendo desde el equipo de gobierno local «un proceso de escucha real con los barrios» para decidir el destino de este montante transferido para la modernización del alumbrado público.

El concejal del PSOE Jacobo Calvo ha denunciado públicamente, según ha detallado esta formación en nota de prensa, que la alcaldesa está repitiendo el «mismo método» utilizado en la Avenida de Cervantes de «imposición, silencio y cero participación que tantos problemas ha traído», por lo que ha criticado que el gobierno local pretenda decidir la ubicación de estas nuevas luminarias LED «a escondidas», aplicando una vez más «el rodillo de la mayoría absoluta sin encomendarse a nadie».

El edil socialista ha revelado que, durante el pleno del pasado viernes, el equipo de gobierno del PP admitió «sin pudor» que, ha proseguido Calvo, «ya era tarde para escuchar a los barrios y consensuar la ubicación de este alumbrado público». Así, ha anunciado que el PSOE no se quedará de brazos cruzados y trabajará por que «estos ocho millones en mejoras de alumbrado financiadas por el Gobierno de España lleguen a todos los distritos de la capital».

De este modo el grupo socialista llevará un ruego a todas las Juntas de Distrito del mes de diciembre, con el objetivo de forzar al equipo de gobierno a que recoja las propuestas de las asociaciones vecinales«. Al respecto, ha reiterado que »si el Ayuntamiento no quiere escuchar, nosotros vamos a forzar a que Carazo escuche las necesidades de los distritos«.

Además, ha incidido en que la elección de vías se debe basar en un «criterio de equidad y necesidad, no en criterios electorales de dónde votaron más al PP». En este contexto, ha adelantado un listado de calles prioritarias que su grupo pondrá sobre la mesa para asegurar que sean incluidas en el plan del que se verán beneficiadas entre 250 y 400 calles.

Así, el edil ha detallado las peticiones para el distrito Genil, donde solicitarán la renovación en calles como Mercedes Gaibrois, Escritor Antonio Porcel, Torre de Peralada y Torre de los Hidalgos; así como en el Distrito Ronda, abarcando la zona desde el Parque Fernández Piñar hasta la Avenida Pampaneira y el entorno de la calle Jesse Owens hasta Camino de las Vacas.

Del mismo modo, exigirán actuaciones en la Chana, centrándose en la zona de Las Torres y vías como Rubén Darío, Virgen de la Consolación y Arzobispo Guerrero. Por último, Calvo ha señalado demandas históricas en el distrito Norte, específicamente en los barrios de Cartuja y Campo Verde, y en Beiro, señalando la calle Pedro Temboury como prioritaria, entre otras.