El PSOE exige al Ayuntamiento de Granada la limpieza del antiguo botellódromo FERMÍN RODRÍGUEZ «Se ha abandonado el espacio, se han abandonado las actividades y se ha dejado este lugar», ha agregado el portavoz socialista, Francisco Cuenca EUROPA PRESS Granada Martes, 10 septiembre 2019, 14:03

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, ha criticado la situación de «insalubridad, falta de limpieza y dejadez» que padece el entorno del antiguo botellódromo y ha urgido a su limpieza.

Cuenca ha afirmado que desde hace varios meses los servicios de limpieza no actúan en la zona y lo ha achacado a la «parálisis» del gobierno local, «que no está en la gestión de día a día y para el que los barrios no existen».

Así, «a las papeleras y basura por los suelos se une la quema de colchones, en un espacio que debería ser cuidado y mimado por el gobierno de Cs y PP por su significado y porque su reconversión de botellódromo a espacio deportivo y de uso vecinal costó mucho esfuerzo al anterior equipo de gobierno», ha agregado.

«Se ha abandonado el espacio, se han abandonado las actividades, se ha dejado este lugar y esa puede ser la antesala para que la gente joven de esta ciudad pierda un lugar que fue conseguido para el deporte, gracias al tesón de los vecinos», ha agregado.