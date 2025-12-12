Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jacobo Calvo y Raquel Ruz, concejales del PSOE. Ideal

El PSOE elevará una moción para «proteger el modelo educativo de las escuelas infantiles municipales»

La portavoz del PSOE, Raquel Ruz, defiende que la aplicación de la gratuidad del ciclo 0-3 es positiva pero exige a la Junta una «disposición adicional» que reconozca la singularidad de Granada

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:48

El grupo municipal socialista ha presentado este viernes una moción que se elevará al próximo pleno con el objetivo de «proteger el modelo educativo de ... las escuelas infantiles municipales de Granada» y «garantizar su viabilidad» ante la inminente entrada en vigor del Decreto 76/2025 de la Junta de Andalucía.

