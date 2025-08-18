El PSOE denuncia «el lamentable estado de Los Cármenes» El Ayuntamiento, por su parte, recuerda que «el mantenimiento del estadio Nuevo Los Cármenes es obligación del Granada. Así lo dice el convenio que rige actualmente. Por ello, la semana pasada hicimos un requerimiento por escrito al club para que atendiera esto»

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha denunciado este lunes el «lamentable estado« del Estadio Nuevo Los Cármenes, acusando a la alcaldesa, Marifrán Carazo, y al Partido Popular de «incompetencia e indolencia ante la falta de inversión y mantenimiento en la instalación deportiva».

En una rueda de prensa a las puertas del estadio, Castillo ha señalado que el recinto «se encuentra en condiciones pésimas» y ha acusado al gobierno municipal del PP de n«0o invertir ni un solo euro en su mejora o modernización». El socialista condena que »otro año más el PP en el Ayuntamiento haya desaprovechado los meses de verano para intervenir y acometer labores de mantenimiento«.

«Hemos empezado la nueva temporada de la Liga y el estadio está en peores condiciones que cuando se terminó la temporada anterior. Ha dejado pasar la oportunidad de intervenir estos meses de verano», ha denunciado Castillo, calificando la puerta de acceso de la afición como la «puerta de la infamia por su lamentable estado».

El edil socialista ha recordado las «continuas denuncias de su grupo por las goteras, la falta de mantenimiento y el cierre de los baños públicos durante semanas la temporada anterior» y se ha referido a «la falta de intervención en puntos como la puerta de la afición, totalmente deteriorada y con necesidad de que se cambien los vinilos».

En este sentido, Castillo ha criticado que esta situación «se produce a pesar de que la modernización del estadio fue una de las promesas electorales estrella de la alcaldesa Carazo. Con eso llegó a la alcaldía de Granada y ya en su tercer año de mandato, ya no valen excusas ni echarle la culpa a la herencia recibida», ha sentenciado.

Respuesta del Ayuntamiento

Por su parte, Jorge Iglesias, concejal delegado de Deportes, ha respondido a las acusaciones del PSOE recordando que «el mantenimiento del estadio Nuevo Los Cármenes es obligación del Granada. Así lo dice el convenio que rige actualmente. Por ello, la semana pasada hicimos un requerimiento por escrito al club para que atendiera esto. Este equipo de gobierno, al contrario de lo que hizo el PSOE, sí cumplirá su promesa».

Iglesias señala que «por primera vez en 30 años de historia en este campo, se van a acometer reformas muy relevantes como ya saben los granadinos. 2,7 millones de euros para reforma estructural gracias a la colaboración de la Diputación. Además, nos hemos comprometido a terminar las esquinas del estadio con fondos municipales. De hecho, ya se ha encargado el proyecto«.

El edil responsable de Deportes ha ido más allá en su respuesta a Castillo: «Hemos forjado una solución jurídica para hacer una autorización de uso especial para que el Granada pueda hacer una inversión en el estadio que, sumadas a las otras dos actuaciones, harán que tengamos un estadio a la altura de la afición del Granada. Ya va quedando menos para que veamos grúas en el estadio», ha sentenciado.