El PSOE denuncia la «deriva despótica» de Carazo al «copiar a Torres Hurtado»

El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, denuncia que la eliminación de programas como «La Guinda» y «Plaza del Carmen» convierte a la televisión pública en un «instrumento al servicio exclusivo del Partido Popular y de Marifrán Carazo»

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:54

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha denunciado que el Gobierno de la Alcaldesa Marifrán Carazo (PP) ha ... iniciado una «deriva despótica e intransigente» que recuerda a «los tiempos más oscuros del alcalde Torres Hurtado», tras la decisión de recortar la presencia de los grupos de la oposición en la televisión pública municipal, eliminando programas como la Guinda en TG7, y suprimiendo el espacio dedicado al resto de grupos políticos en Plaza del Carmen.

