El PSOE denuncia la «dejadez» de Carazo en el edificio Rey Chico

La portavoz socialista, Raquel Ruz, ha condenado la inacción del PP en este centro de formación artística que tiene acordonado y cerrado al público la mitad del inmueble

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:12

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, acompañada del concejal Juanjo Ibáñez, ha exigido esta mañana a la alcaldesa ... Marifrán Carazo una actuación «absolutamente prioritaria y urgente» en el Edificio del Rey Chico, sede del Centro de Formación de Artes Escénicas de la Junta de Andalucía, ante grave riesgo de seguridad provocado por la aparición de grietas en el inmueble después de que haya cedido el muro de contención de la Cuesta de Los Chinos. Ruz ha lamentado la inacción del gobierno del PP en el Ayuntamiento ante una situación de peligro que «tiene la mitad superior del edificio clausurado por el riesgo de derrumbe».

