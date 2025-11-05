El PSOE denuncia la «dejadez» de Carazo en el edificio Rey Chico

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, acompañada del concejal Juanjo Ibáñez, ha exigido esta mañana a la alcaldesa ... Marifrán Carazo una actuación «absolutamente prioritaria y urgente» en el Edificio del Rey Chico, sede del Centro de Formación de Artes Escénicas de la Junta de Andalucía, ante grave riesgo de seguridad provocado por la aparición de grietas en el inmueble después de que haya cedido el muro de contención de la Cuesta de Los Chinos. Ruz ha lamentado la inacción del gobierno del PP en el Ayuntamiento ante una situación de peligro que «tiene la mitad superior del edificio clausurado por el riesgo de derrumbe».

La portavoz ha alertado del grave riesgo estructural que presenta el muro de contención trasero, en la Cuesta de los Chinos, que sufrió daños durante las obras de remodelación de la zona. Y ha precisado que dicho riesgo de derrumbe ha sido certificado por un arquitecto de la Junta de Andalucía, con un expediente que ahora mismo está paralizado en el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada desde el pasado mes de mayo «a pesar del peligro y de que el inmueble es a diario usado por decenas de jóvenes que acuden a este espacio educativo».

Al respecto, la socialista ha lamentado que el expediente lleva «absolutamente paralizado en Urbanismo desde el mes de mayo y que tal es el peligro, que la mitad superior del edificio está clausurado» porque los usuarios temen que se vea afectado por un posible derrumbe inminente. La portavoz socialista ha criticado duramente la dejación de funciones del PP en el Ayuntamiento y ha señalado que «necesitamos en esta ciudad un Gobierno que sea dirigente, un Gobierno que se tome en serio la seguridad. Creo que es absolutamente prioritario la seguridad de las personas y, sin embargo, la señora Carazo prefiere hacer otra cosa y prefiere venderse en los medios antes de realmente hacer su trabajo».

Para Ruz, «la dejadez de Carazo en ese asunto es intolerable», especialmente porque el problema se agrava con la llegada de las lluvias, y ha considerado que» esto es una negligencia por parte de la señora Carazo».

Por su parte, el concejal Juanjo Ibáñez ha respaldado la denuncia de la portavoz, señalando que la situación del Rey Chico es un ejemplo que «constata todo lo contrario» a la «celeridad» que presume el concejal de Urbanismo, lamentando que el Ayuntamiento de Granada esté «paralizando una obra que, por encima de cualquier cosa, es necesaria por la seguridad y por el riesgo que implica para usuarios, trabajadores y trabajadoras» del centro y para el propio bien patrimonial del Albaicín.

Ibáñez ha indicado que el problema estructural se debe a que en las obras de 2015 se sustituyó el suelo arcilloso característico de la zona por cascajos y restos de obra, lo que está provocando que el muro se abra por culpa de las filtraciones, y ha explicado que actualmente el Centro de Artes Escénicas está trabajando por debajo de sus posibilidades. El concejal ha puesto el foco en la posible conexión con el Patronato de la Alhambra, cuyo entorno es de su competencia, y ha cuestionado el papel de la alcaldesa (vicepresidenta del Patronato) al señalar que el Ayuntamiento «vuelve a esconder las posibles negligencias» de la Alhambra, aunque ha matizado que, en cualquier caso, es «el Ayuntamiento de Granada la Administración que está actuando con negligencia «y obstaculizando la actuación urgente de la Junta de Andalucía.

Para concluir, Ibáñez ha incidido en que el Grupo Socialista no entiende «la negligencia, la paralización y la obstaculización, de la señora Carazo en este asunto, máxime cuando hablamos de un espacio formativo que puede tener centenares de alumnos y que le da vida al bajo Albaicín».