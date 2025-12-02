El PSOE critica unas cuentas «cuadradas a base de multas»

El grupo municipal socialista ha criticado este martes el expediente de presupuestos presentado por el gobierno local de Marifrán Carazo al considerar que está cuadrado « ... a base de multas y deudas con los bancos». En opinión de la portavoz de la formación, Raquel Ruz, las cuentas impulsadas por los populares reflejan «un afán recaudatorio voraz» y ha expuesto que, solo por sanciones, prevé ingresar un 22% más, «con dos millones extra solo por la zona de bajas emisiones».

Para la responsable, que ha comparecido junto a sus compañeros de grupo, el expediente de presupuestos supone «una vuelta a las viejas fórmulas del PP, con los mismos errores del pasado en materia de multas, endeudamiento y gestión ineficiente». Esta situación, como ha denunciado, va a obligar al Gobierno a «rescatar» el ejercicio y ha señalado que en los años anteriores el Consistorio evitó el déficit y el incumplimiento del plan de ajuste «únicamente gracias a las liquidaciones extraordinarias transferidas por el Estado, ya que la gestión municipal por sí sola no alcanzaba para cubrir gastos básicos como las nóminas».

Ruz ha alertado de unas cuentas «irreales» y vaticina que la ciudad tendrá de nuevo que aprobar un suplemento de crédito para pagar las nóminas. Estos problemas, ha advertido, no solo se encuentran en el capítulo de personal, sino también en la financiación del transporte público. Según ha dicho, el aumento de 2 millones «servirá solo para pagar facturas atrasadas, mientras el nuevo contrato sigue metido en un cajón generando un sobrecoste millonario».

La portavoz del PSOE ha cargado también contra el presupuesto de Carazo al prever un aumento del 22% en la recaudación por sanciones de tráfico. Asimismo, ha denunciado que se incluan otros 2 millones de euros extra derivados de las multas de la zona de bajas emisiones y ha asegurado que esta decisión «confirma las sospechas de que la limitación no tiene una finalidad ambiental, sino puramente recaudatoria».

Para la portavoz socialista, el gobierno local basa su aumento de ingresos en meter la mano en el bolsillo de los granadinos y ha lamentado que rompa la tendencia de reducción de la deuda iniciada por su grupo en 2016. «El anterior gobierno socialista logró reducir la deuda municipal de 300 a 120 millones de euros, mientras que la señora Carazo vuelve a endeudarse para poder hacer frente a un plan asfáltico, demostrando que sin bancos no hay gestión», ha criticado.