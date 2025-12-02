Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Raquel Ruz, en rueda de prensa este martes. Ideal

El PSOE critica unas cuentas «cuadradas a base de multas»

Raquel Ruz asegura que el expediente nace muerto porque no cubre el gasto real

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 2 de diciembre 2025, 13:52

Comenta

El grupo municipal socialista ha criticado este martes el expediente de presupuestos presentado por el gobierno local de Marifrán Carazo al considerar que está cuadrado « ... a base de multas y deudas con los bancos». En opinión de la portavoz de la formación, Raquel Ruz, las cuentas impulsadas por los populares reflejan «un afán recaudatorio voraz» y ha expuesto que, solo por sanciones, prevé ingresar un 22% más, «con dos millones extra solo por la zona de bajas emisiones».

