El PSOE confía en un acuerdo de mínimos para lograr un convenio colectivo en el sector del manipulado, «clave» en la Costa

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha mostrado su «plena confianza» en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de mínimos que permita ... desbloquear la negociación del convenio colectivo del sector del manipulado en la Costa granadina y evitar la huelga convocada para el próximo 5 de diciembre y ha apelado a que se produzca un acuerdo entre las partes.

Junto a responsables del PSOE de Motril y los secretarios de Política Municipal y de Política Institucional del PSOE granadino, Mª José Sánchez y Nazario Montes, respectivamente, Fernández ha mantenido una reunión con trabajadoras y trabajadores del sector, así como con representantes sindicales de UGT, CCOO y CSIF, con el objetivo de escuchar sus planteamientos y conocer de primera mano sus demandas.

«Como Partido Socialista estamos empeñados en que la huelga no se produzca porque sería un perjuicio para todo el sector, para las trabajadoras y trabajadores, pero también para las empresas y cooperativas», ha afirmado.

El dirigente socialista ha apelado a la «responsabilidad y voluntad de entendimiento» para que ambas partes puedan avanzar hacia un punto de encuentro que permita garantizar estabilidad laboral y económica en un sector que ha descrito como «estratégico para el desarrollo de la Costa de Granada».

En este sentido, ha señalado que el reconocimiento de la actualización salarial conforme al IPC para los años 2024 y 2025 debería ser la base mínima para reactivar el diálogo entre la representación social y la patronal.

«Confío plenamente en que este primer hito —la actualización del IPC en 2024 y 2025— permita a las partes sentarse y cerrar un acuerdo, y que a partir de ahí se pueda configurar un nuevo convenio colectivo que rija las relaciones laborales desde 2026», ha subrayado Fernández.

El secretario general ha destacado también la importancia económica y social del sector del manipulado para la provincia y que representa una actividad pujante con una fuerte capacidad exportadora en toda Andalucía».

Pedro Fernández ha reiterado el apoyo y la colaboración del PSOE para facilitar el diálogo y contribuir a que el sector alcance un marco estable que «dé paz social y garantice un futuro de crecimiento y dignidad laboral».

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Motril, Menmi Sáez, también ha trasladado el respaldo de la Organización al sector del manipulado que merece justicia y el reconocimiento a quienes lo sostienen cada día y ha recordado que «continúan las negociaciones para alcanzar un convenio que recoja una subida salarial que supone muchísimo para estos trabajadores y trabajadoras».

La dirigente socialista ha subrayado que se trata de un sector altamente feminizado, con «muchísimas mujeres que tienen que compatibilizar y conciliar su vida laboral y familiar en una ciudad que carece de recursos suficientes para afrontar este reto».

«Desde el Partido Socialista —ha añadido— vamos a mantener un contacto directo y un canal abierto con el sector para impulsar medidas de apoyo y actuaciones que complementen nuestro compromiso socialista con estas trabajadoras y trabajadores».