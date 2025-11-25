Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El PSOE advierte de la «descapitalización» de Granada Educa

La formación alega contra la decisión del gobierno local de retirar temporalmente aportaciones a la entidad por 600.000 euros

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 16:32

En el último pleno, el equipo de gobierno de Marifrán Carazo aprobó retirar temporalmente las aportaciones mensuales que realiza a Granada Educa. La maniobra, que ... obligó a la fundación a hacer uso de 600.000 euros de sus propios ahorros para hacer frente a los tres últimos meses del año, se encontró con el rechazo tanto de la oposición como de los colectivos, que cuestionaron la medida por el «riesgo» que, en su opinión, suponía para el ente y pidieron la convocatoria extraordinaria del consejo de patronos para abordar la situación.

