El PSOE advierte de la «descapitalización» de Granada Educa

En el último pleno, el equipo de gobierno de Marifrán Carazo aprobó retirar temporalmente las aportaciones mensuales que realiza a Granada Educa. La maniobra, que ... obligó a la fundación a hacer uso de 600.000 euros de sus propios ahorros para hacer frente a los tres últimos meses del año, se encontró con el rechazo tanto de la oposición como de los colectivos, que cuestionaron la medida por el «riesgo» que, en su opinión, suponía para el ente y pidieron la convocatoria extraordinaria del consejo de patronos para abordar la situación.

Este martes, apenas 24 horas después de que se celebrase la cita, el PSOE ha anunciado la presentación de alegaciones formales contra la iniciativa, que ha calificado como «un intento de meter la mano en la caja de la educación pública para cubrir agujeros de gestión del PP en otras áreas del Ayuntamiento, como el déficit del transporte público».

La portavoz de la formación, Raquel Ruz, ha comparecido para «lamentar» la decisión de los populares y dar cuenta de lo decidido tras la reunión. Acompañada por el edil Jacobo Calvo, la responsable ha acusado a la alcaldesa, Marifrán Carazo, de «mentir» al hablar de ahorro y ha cuestionado la «confiscación», como lo ha definido, del fondo de reserva de la entidad, un capital que, según ha especificado, tiene como finalidad exclusiva «garantizar la estabilidad, afrontar contingencias y realizar inversiones».

En opinión de la responsable, la decisión del Ayuntamiento podría suponer una vulneración de la ley de fundaciones de Andalucía, al especificar que «es taxativa con las reservas que forman parte del patrimonio afectado a los fines fundacionales, ya que usar ese dinero para tapar agujeros en el transporte o gastos generales del Ayuntamiento es ilegal».

Ruz ha afirmado que lo sucedido es un «atropello ejecutado con una falta de transparencia absoluta» y ha lamentado el «desprecio» que, a su juicio, supone para toda la comunidad de Granada Educa.

Por su parte, el concejal Jacobo Calvo ha informado de lo ocurrido en el consejo de patronos celebrado el lunes y ha detallado que no responde a un ajuste técnico, sino a una decisión política «de enorme gravedad» adoptada por el equipo de gobierno, que retiró 600.000 euros a la Fundación y generó un déficit de manera plenamente consciente, dejando sin aportación municipal los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Según ha indicado, esta «descapitalización» compromete de forma directa la planificación y el funcionamiento de las escuelas infantiles municipales y coloca a la fundación en una situación de dependencia política respecto al gobierno del PP.