El proyecto Corazón Rural de Fundación Caja Rural Granada amplía su alcance

El proyecto Corazón Rural de Fundación Caja Rural Granada continúa ampliando su alcance para cardioproteger a nuevos municipios. El Auditorio de los Servicios Centrales ha ... acogido este jueves la entrega de diplomas y desfibriladores a los ayuntamientos adheridos en 2025 a esta iniciativa que ofrece formación y dispositivos esenciales para salvar vidas en caso de parada cardiaca.

En 2025, los consistorios beneficiarios son Morelábor, Huétor Vega, Las Gabias, Otura, Cogollos Vega, Puebla de Vícar y Huércal Overa (Almería) y Benalmádena (Málaga).

Junto al material entregado, Fundación Caja Rural Granada ha impulsado la formación en Soporte Vital Básico y manejo del Desfibrilador Externo Automatizado, capacitando a más de 70 personas.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la entidad y de su fundación, Antonio León, el coordinador del proyecto, Javier Fernández, representantes municipales, alumnos formados, el director de Negocio de Caja Rural Granada, José Aurelio Hernández, la responsable de la Fundación, Poli Servián, así como directores de zona y de oficinas.

En este sentido, ha subrayado la consolidación de esta iniciativa, que tras ocho años ha logrado extender este proyecto «salvavidas» a 42 municipios de Granada, Almería y Málaga, donde la entidad está presente, proporcionando equipos de respuesta ante paradas cardiorrespiratorias y ofreciendo a la población formación básica para su correcta utilización.

«Está demostrado que el uso de un desfibrilador ante un paro cardíaco puede salvar vidas y reducir secuelas. Cada minuto sin desfibrilación disminuye las probabilidades de supervivencia hasta en un 10%, por lo que la respuesta inmediata es vital», ha subrayado, añadiendo que la combinación de desfibrilación temprana y maniobras de reanimación puede duplicar o triplicar las posibilidades de supervivencia.

Asimismo, ha destacado que, «desde nuestros orígenes tenemos una responsabilidad con las zonas rurales que permanece intacta». «Más del 55% de nuestras sucursales están en zonas de menos de 20.000 habitantes, y 11 oficinas se encuentran en poblaciones donde no hay otra entidad financiera. Esta presencia no solo garantiza el acceso a servicios bancarios esenciales, sino que contribuye de manera decisiva a fijar población y generar oportunidades en entornos que, sin estos recursos, corren el riesgo de despoblación» ha destacado León, quien asegura que dotar a estos municipios de recursos, es clave para mantener su dinamismo económico y social y fijar a la población».

Entre las personas que se han formado en el uso de los desfibriladores, también hay compañeros de la Entidad. En concreto, se trata de Lucía Castarnado, de la oficina de Morelábor, Pedro Antonio Llamas de Cogollos Vega, María José López de Otura, Ana Parra Pérez de Puebla de Vícar, Rafael González de Huércal Overa, a quienes el Presidente ha agradecido su implicación y compromiso con el proyecto.

Por su parte, el coordinador del proyecto, Javier Fernández, ha detallado que cada año se registran en España 30.000 casos de muerte súbita, y contar con un desfibrilador y saber utilizarlo en los primeros cinco minutos puede salvar hasta el 90 % de los casos. Sin embargo, la realidad es alarmante: más del 62 % de los municipios españoles carecen de estos dispositivos, lo que deja a miles de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

«Estos datos subrayan la importancia del Proyecto Corazón Rural y el impacto real que está generando en la protección de nuestros pueblos. Gracias al compromiso de la Fundación Caja Rural Gramada, llevamos nueve años salvando vidas, donando desfibriladores y formando a cientos de personas como primeros intervinientes. Este proyecto es un ejemplo de responsabilidad social y visión comunitaria, y hoy damos un paso más para conseguir municipios más seguros y preparados frente a la principal causa de muerte súbita en España», ha explicado.

Desde su puesta en marcha, en 2017, el proyecto ha beneficiado a localidades como Gójar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Láchar, Moraleda de Zafayona, Vegas del Genil, Alhama, Deifontes, Cúllar Vega, Moclín, Guadix, Molvízar, Otívar, Puebla de don Fadrique, Ugíjar, Iznalloz, Guájar Faragüit, Cacín, Jete, La Malahá, Salar, Campotéjar, Carchuna, Jerez del Marquesado, Güejar Sierra y Escúzar, Alfacar, Órgiva, Beas de Guadix, Ventas de Huelma y Monachil en Granada; Cártama y Torremolinos en Málaga; y Chiclana en Cádiz. Municipios a los que este año se han sumado Morelábor, Huétor Vega, Las Gabias, Otura, Cogollos Vega, Puebla de Vícar y Huércal Overa (Almería) y Benalmádena (Málaga).