«Somos una provincia de mucho talento, nos quejamos de que le vaya bien a otro» José Entrena cumple tres años en Diputación y considera que, con la llegada de Pedro Sánchez, ha ganado «influencia» para sacar adelante los proyectos que defiende QUICO CHIRINO Lunes, 16 julio 2018, 01:11

En esta época, un presiente de Diputación puede recorrer más fiestas que la orquesta La Tentación. En eso anda José Entrena, que alterna las ferias de los pueblos con los asuntos de la institución y las escapadas a Madrid para alguna que otra reunión «secreta» en un ministerio de la que intentaremos dar cuenta informativa. Toca repasar sus tres años en la presidencia. Antes de empezar hace propósito de no alargarse más de la cuenta en sus respuestas.

La entrevista dura 48 minutos y 10 segundos.

-En tres años, su partido ha pasado a gobernar en el Ayuntamiento de la capital y en el Gobierno central. ¿Qué cambia eso para el año que le resta?

-Tengo más responsabilidad, porque con el Gobierno de nuestro lado ya no hay excusas para defender todo lo que he ido planteando. En política, para hacer cosas hay que tener influencia. Y he ganado en influencia política.

-La oposición le reprocha que lo que ha cambiado ha sido que los socialistas granadinos ya no son tan exigentes...

-No han cambiado un ápice nuestras peticiones. En la Mesa del Ferrocarril quedó claro y los asistentes saben que el compromiso sigue siendo el mismo. Hay proyectos fundamentales que están en función de una determinación política, ni siquiera del presupuesto. La línea de Caparacena depende de una decisión del consejo de ministros, que diga que pasa del anexo dos al uno y se convierte en prioritaria.

-¿Y eso en qué plazo debe producirse?

-La decisión se tiene que tomar de manera inmediata; a final de año caduca el estudio de impacto ambiental. Denunciamos en su día que el Gobierno no aceptaba la petición por un castigo a Andalucía, y ahora espero que este Gobierno dé la talla. De lo contrario, el primero que estará decepcionado seré yo.

-Admitirá que resulta llamativo, por ejemplo, que la línea de Moreda haya pasado de ser algo que según el PSOE podría resolverse en una semana, a una cuestión que puede esperar, al menos, hasta septiembre...

-En la Mesa del Ferrocarril consensuamos un documento y ahí venía la reapertura de la línea de Moreda. Algunos miembros estaban más de acuerdo que otros. Hemos tenido la reunión con este ministro de Fomento, a lo mejor, demasiado pronto. (Se corrige) No ha sido pronto por la presión social que tenemos, que hemos generado nosotros mismos y de manera razonable. Pero había elementos que el ministerio no tenía preparados. Se está estudiando ahora mismo la reconexión por Moreda y espero que en pocos días nos den una respuesta sobre la viabilidad o no. Si la respuesta que nos dan en septiembre es que para final de año tendremos el AVE, no tendría tan clara la necesidad de reabrir Moreda. Poner en marcha estos servicios no lleva tres días. Una cosa es que venga un tren turístico por la vía y otra distinta poner un tren y apurar hasta la máxima velocidad posible. Lo que hemos denunciado es la falta de respeto a la provincia y a sus instituciones cuando no nos daban una orientación. El problema con el fallo en Íllora era conocido pero no se había dicho. A lo mejor lo sabía el PP.

-¿Y en esa reciente reunión en Madrid despejó todas sus dudas? Por ejemplo, sobre la seguridad del túnel de San Francisco...

-Le pregunté personalmente a la presidenta de Adif si había problemas y me dijo 'seguro que no'.

-También lo decía el ministerio en la etapa del PP y lo cuestionaban...

-Sí, le pregunté tres veces a Manuel Niño -anterior secretario de Estado de Infraestructuras- en la Subdelegación. En este despacho he tenido a dos ingenieros de caminos poniendo en cuestión la seguridad. La presidenta de Adif nos aseguró que no había ningún problema. No debe haberlo. Es la primera vez que he notado en una reunión que nos escuchen con interés sobre la variante de Loja.

-En el proyecto del acelerador el apoyo sí parece claro. Al menos, hasta que llegue el momento de poner el dinero. ¿Eso está despejado?

-Nos ha tocado la lotería con el ministro Pedro Duque. Es una persona que cree en este proyecto. Se están dando pasos firmes. Siempre hemos ido todos de la mano, pero en los últimos meses del Gobierno del PP sí había, y así lo declararon los empresarios, cierta preocupación por la ralentización. Hay un trabajo por hacer muy importante. En la UE hay dos corrientes. Nadie pone en duda el proyecto pero hay quien quiere acelerarlo más y quien menos.

-¿Granada tiene o ha tenido la atención que se merece de otras administraciones?

-Somos una provincia de mucho lamento. Nos quejamos de que le vaya bien a otro. Sinceramente, creo que en política hay que tener influencia. No tenemos ningún ministro pero sí un nivel de interlocución importante con el Gobierno. Y con la Junta, igual. No creo que se nos hayan tratado mal. Hemos tenido algunas veces mala suerte y en otras nos ha faltado esa influencia. Ningún gobierno quiere discriminar a Granada y el ritmo de consecución de los proyectos depende de la sociedad granadina.

-Para que no se fomente esa impresión ayuda poco, por ejemplo, que la presidenta de la Junta haya tardado ocho meses en volver a Granada capital...

-Yo espero que la presidenta venga con mayor frecuencia. Que la próxima semana venga otra vez. Es verdad que había visitas previstas que se han suspendido. La semana pasada tenía previsto estar en la Costa y no pudo ser. Y nos ha pasado en tres o cuatro ocasiones. Me gusta que venga la presidenta. No se debe a ningún problema institucional. Es verdad que lo ha pasado mal con algunas cuestiones y personajes que generan esta ciudad y esta provincia, que se dedican al ataque más visceral a nivel personal y al insulto. No sé si eso le habrá influido en algún momento. Espero que esa imagen de que ha estado sin venir se quite próximamente.

-¿Se puede sacar el Centro Lorca de la bronca política?

-No tiene sentido montar un espectáculo partidista por el anexo 2 -del convenio-, que lo tiene el PP...

-Dice que no...

-Un secretario de Estado del Gobierno del PP fue seguramente el que lo redactó. Quien no está en la Fundación Lorca es la Diputación. Allí es donde llegan al acuerdo y se firma el anexo 2. No hay nada que esconder.

-La Diputación sí está en un consorcio que indirectamente ha asumido ese documento. Yo no lo he visto. Lo más fácil sería enseñarlo. ¿Por qué no esa transparencia?

-Yo no lo conozco, entiendo que será el acuerdo al que han llegado con la Caixa. Los detalles... sinceramente, no entiendo que los medios de comunicación no tengan ese anexo. La fundación tiene carácter privado y, si no quiere, no lo da. Los patronos de la fundación, si quieren, pueden no darlo. No hay que ocultar absolutamente nada. Ha habido una institución financiera que ha echado una mano en un momento difícil. La solución lleva el aval de los abogados del Estado con el PP. Es verdad que estamos a menos de un año de las municipales y se intenta aprovechar todo. Los temas se han hecho bien porque han participado distintos interventores y tantos técnicos no se habrían prestado a avalar una actuación que no fuera legal. La derecha granadina debería tener algunos tics superados. Está ensuciando la figura de Lorca.

La basura

-Una sentencia del TSJA obliga a revisar el contrato de 635 millones para el tratamiento de los residuos en la provincia durante 25 años. ¿Qué va a hacer?

-(Piensa) Tenemos un problema. Se adjudicó el contrato, la empresa está funcionando con normalidad, se han hecho inversiones derivadas del contrato y esto genera un problema. Atendiendo a los informes de los técnicos, nos han recomendado presentar un recurso y esperar. Si definitivamente se mantiene la sentencia tendremos que actuar en consecuencia. Habrá que liquidar con la empresa actual y a ver cómo termina. Hay que estar preparados para todos los escenarios. Fui el primero que tenía dudas -se refiere a la adjudicación en el pleno del 8 de mayo de 2015 (PP)-.

-¿No le ha sorprendido?

-Tenía mis dudas sobre el contrato. Pero lo mínimo que se nos pide es que seamos responsables, no que usemos oportunidades estratégicas para golpear al oponente. Nos tocaba presentar un recurso y estamos esperando.

-¿El PSOE sigue pensando de ese contrato lo mismo que cuando lo definía como el 'contratazo'?

-A nosotros no nos gusta que en los contratos se den muchos puntos por cuestiones subjetivas, me dan un miedo enorme. Nos gustan más los elementos genéricos. No me gustan ahora y no me gustaban antes. Y aquí hubo un exceso de elementos subjetivos, bajo mi punto de vista.

-Otro de sus frentes es evitar que las sucursales se vayan de los pueblos pequeños. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?

-Estamos en una economía abierta, donde el Gobierno ha decidido que los servicios financieros los gestionen las empresas privadas y el Estado se quita de la responsabilidad. En el suministro eléctrico también lo hizo pero a nivel normativo se obliga a que haya suministro en todos los pueblos. Defiendo los derechos de unos ciudadanos que quieren vivir en municipios pequeños. Si lo solucionamos con las entidades, bien. Si no sucede, ahora tengo un Gobierno que espero que sea sensible y que obligue a las entidades financieras a que si quieren estar en la Gran Vía tienen que estar en Carataunas. Eso depende de la voluntad política.