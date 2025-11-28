Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El XXIX Circuito Provincial de Campo a Través de la Diputación amplía su recorrido y llegará a once municipios

Las localidades que acogerán las pruebas serán Cuevas del Campo, La Zubia, Lecrín, Baza, Guadix, Moraleda de Zafayona, Freila, Las Gabias, Alhendín, Deifontes y Maracena

Ideal

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha presentado la XXVIII edición del Circuito Provincial de Campo a Través, junto a los alcaldes ... de los municipios en los que se desarrollarán las pruebas. Este año crece en participación territorial y se celebrará en once municipios, dos más que la edición anterior. Las localidades que acogerán las pruebas serán Cuevas del Campo, La Zubia, Lecrín, Baza, Guadix, Moraleda de Zafayona, Freila, Las Gabias, Alhendín, Deifontes y Maracena.

