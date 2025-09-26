La vida tras los muros del castillo de La Calahorra Los primeros granadinos descubren los secretos de la fortaleza del Marquesado del Zenete: «Nos parece una maravilla»

Laura Ubago Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

José Manuel López Castellano, de 51 años, empezó la semana pasa a trabajar en la Once vendiendo cupones. Una fuerte artritis le quitó de la construcción y, al obtener la incapacidad, pensó que sería una buena salida profesional. Está contento y tiene ganas de entregarse al negocio. Este viernes, antes de que el castillo de La Calahorra abriese sus puertas por primera vez -tras ser un bien público de la Diputación-, ya estaba allí José Manuel para repartir suerte entre los visitantes de la fortaleza. «Creo que aquí puede haber ambientillo». Y así fue.

Una veintena de personas estrenaron este viernes el castillo público de La Calahorra. Algunos de la zona, ya conocían este espacio cuando estaba en manos privadas pero se sintieron con una especial libertad en este primer tour tras los muros de la fortaleza. Diputación compró el castillo en el mes de julio por 6'5 millones de euros después de años de negociaciones entre la familia y otras administraciones, que nunca había llegado a buen término.

Patio central

Los visitantes entraron tímidos y poco a poco se fueron soltando. Al principio, una explicación del guía en el patio principal y después, un recorrido por las estancias para observar el artesonado y descubrir los recovecos de este gigante de piedra, que se alza sobre el cerro de La Calahorra con una majestuosidad (lo ha demostrado) de película.

Raquel y Jose, de Granada, ya lo habían visitado pero no dudaron en apuntarse los primeros al estreno del palacio. «Me encantan los castillos», reconoció esta granadina mientras recorría esas paredes testigos de la historia de la provincia.

También estaba por allí Loli Romero, de La Calahorra, con una especial felicidad por haber conseguido el castillo para su municipio. Loli, conocedora de las películas que se habían rodado allí, disfrutó recorriendo esos pasillos con la tranquilidad de saber que, esta fortaleza, recibirá ahora inversión y se podrá conservar mejor.

Los grupos son de hasta 30 personas y la visita se hace como en casa. El guía transmite a los visitantes a través de los pinganillos la historia de don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, primer Marqués del Zenete y conde del Cid.

Ampliar Los integrantes del primer grupo que ha visitado el castillo de La Calahorra. Pepe Marín

La historia dice que antes de esta fortaleza renacentista hubo otra que se erigió en época nazarí. Había restos cuando se eligió esta colina para construir el castillo, que se terminó por el 1512.

Dulce y Víctor llegaron de Guadix para realizar la visita y les pareció, según dijo él, que al castillo se le pueden hacer más labores de mantenimiento. Por ahora, la fortaleza está casi al natural ya que, se compró en el mes de julio y ha abierto las puertas en estos últimos días de septiembre porque Diputación le ha dado prioridad a mostrarlo sin más dilación, después de 500 años con unos dueños y una llave que limitaba las visitas a un día a la semana.

Impresionante por fuera en lo alto de la colina, el castillo tiene un patio central desde donde parten todas las estancias. Por un lado, la casa de los guardeses y por otro, espacios que recogen historias o casi leyendas y que tienen techos impresionantes, chimeneas que ya no existen, e inscripciones de sus moradores.

Curiosear las estancias

Los primeros visitantes fueron realizando el recorrido por las salas establecidas aunque algunos se desviasen del tour oficial para curiosear por otras alcobas profundas, entrelazadas por pasadizos, en busca del tesoro mayor preciado: subir a una de las torres.

Por ahora no es posible. El castillo se ha abierto con toda la premura posible y habrá que esperar a una primera rehabilitación que afiance sus techos y paredes y que tenga algunas agarraderas en escaleras que quedan aún al aire.

Hasta que llegue ese momento, los granadinos y turistas podrán disfrutar de su halo misterioso, de su aurea, de que eso es suyo. Y qué sensación tan buena esa de pensar que el castillo es ya de todos. «Había venido otras veces pero ahora se disfruta más», resumió una de las visitantes, Loli, que quiso escribir esa página de la historia, la del primer día que se abrieron los muros con una llave común, de todos.

Ampliar Visitas con reserva de viernes a domingo El castillo de La Calahorra se puede visitar los viernes y sábados de 10 a 14 horas y de 15 a 19 horas, y los domingos de 10 a 14 horas y de 15 a 17 horas, con un total de 22 visitas semanales y un aforo de hasta 660 personas. Ya se pueden adquirir las entradas de manera gratuita en una página web habilitada para ello.