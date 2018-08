Los vecinos de Monteluz sufren su segundo incendio en un solo día Un camión de bomberos junto a una vivienda siniestrada. / R. I. Las llamas entraron en tres casas de la urbanización que lindaban con el barranco que corre pararelo a la autovía A-92 JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Sábado, 4 agosto 2018, 01:38

Un incendio de rastrojos en el barranco de la urbanización Monteluz de Peligros, que linda con la autovía A-92, ha entrado en tres viviendas sin originar daños personales, sólo materiales. Las llamas han invadido las zonas de piscina de los tres chalés y en, al menos, dos de ellos había inquilinos dentro cuando el fuego ha sobrepasado el muro de la finca.

Bomberos, Guardia Civil, Protección Civil y Policía Local se vieron obligados a desalojar las otras viviendas cercanas para prevenir males mayores, aunque los operarios de Bomberos han lograron controlar el fuego en poco tiempo.

El incendio se declaró sobre las 16.15 horas de ayer y quedó extinguido sobre las 17.00 horas. Una de las casas dañadas por el fuego se encuentra en la avenida de Los Olivos de la urbanización Monteluz a la altura del número 25 y las otras dos lindaban con ésta.

El fuego declarado en este barranco generó mucha expectación entre los vecinos que asistieron a la extinción del mismo con mucho malestar debido a que era el segundo registrado en apenas 24 horas. La madrugada del viernes se declaró otro en la misma zona del barranco, pero no hizo falta desalojar ninguna vivienda porque las llamas quedaron suficientemente lejos de las casas y los bomberos llegaron a tiempo de apagarlas antes de que se extendieran más.

«Aquí hay una mano negra que le ha dado por divertirse provocando incendios», apuntaba ayer una vecina de la calle Sauces de esta urbanización que prefirió no dar su nombre. Otro joven, residente en la avenida de Los Olivos, se manifestó en términos muy similares: «Dos incendios en un día no es normal». Un mando de la Policía Local consultado por IDEAL durante la extinción del fuego aseguró que «de momento» no se sabía con «seguridad» si habían sido intencionados o no los dos fuegos registrados en un sólo día.

Bomberos pasaron más de una hora en la zona refrescando el terreno y evitando que los rescoldos del fuego pudieran extenderse por otras zonas del barranco que separa esta urbanización de Peligros de la autovía A-92.