El vecino más longevo de Capilerilla sigue trabajando en el campo a sus 90 años de edad Eugenio Salguero Quirantes ceba cada año cuatro cerdos, guarda cabras, predice el tiempo a través de las cabañuelas y cultiva una viña para obtener vino ecológico RAFAEL VÍLCHEZ Capilerilla Domingo, 7 julio 2019, 09:39

El hombre más longevo del pueblecito de Capilerilla (anejo del municipio alpujarreño de La Taha de Pitres) se llama Eugenio Salguero Quirantes y a pesar de tener 90 años sigue trabajando en faenas del campo, cebando cuatro cerdos cada año para el gasto de su casa y de su familia, pastoreando cabras, mimando su viña para cosechar vino ecológico y prediciendo el tiempo a través de las cabañuelas. <<La comida natural, el trabajo y la tranquilidad es la clave para vivir bien y criarse sano>>, asegura Eugenio.

En Capilerilla residen de forma continua 24 vecinos. Una de las viviendas de este tranquilo y precioso lugar de alta montaña pertenece desde hace lustros al compositor musical y productor discográfico Nacho Cano. Eugenio, que se alimenta con productos naturales, tiene una hija y un hijo, cuatro nietos y una biznieta.

Eugenio recuerda cuando en su pueblo residían 120 vecinos. <<Daba alegría ver Capilerilla con tanta gente dedicada a la agricultura y ganadería. A la escuela iban 23 niños. La iglesia visigoda consagrada a San Francisco de Paula desapareció. Las piedras del recinto religioso se las llevaron a Pitres para unas obras. Yo lo paso muy bien en mi terruño porque me encanta mi pueblo y gozo de mucha salud. Un servidor, que es viudo, tiene un perro muy astuto, cuatro cabras y varios chotos, un mulo y una docena de gallinas. También, labro una viña cerca del empalme de Mecina Fondales para cosechar vino ecológico. Mi padre Manuel y mi madre Carmen, me enseñaron buenos modales, a ser honrados y ganar el sustento con el sudor de la frente. También a mis hermanos les enseñaron lo mismo>>, manifestó.

El hombre más longevo de Capilerilla indica también que <<nunca fui a la escuela porque tuve que trabajar en el campo a partir de los ocho años de edad. Recuerdo que me compró mi padre una gorra bilbaína para que la llevara puesta cuando salía a cuidar el ganado. El servicio militar lo hice pocos meses porque salí excedente de cupo. En aquellos entonces recuerdo que todos los días se acercaba desde Granada a Pitres la Alsina (el bus) que funcionaba con carbón para el transporte de viajeros. Desde Pitres a Trevélez pasando por Pórtugos y Busquístar había tan solo un camino de herradura. Cuando estalló la Guerra Civil tenía yo seis años. Cuando entraron a esta zona los 'rojos' tuvimos que huir por miedo, salvo tres familias, a otros pueblos. Nosotros tuvimos que irnos a Soportújar y después a Granada capital al amparo de un familiar. Recuerdo los cañonazos que tiraban en la Alpujarra desde el Cerro del Conjuro y Cerro Corona. A mi padre se lo llevaron a la guerra el ejército de Franco>>, rememora.

<<En Capilerilla antes había un barecillo que también vendía comestibles. El pescado lo traían al pueblo unos pescadores que venían desde la Costa con sus mulos. Recuerdo cuando pusieron la luz eléctrica que era muy precaria. Las mujeres tenían que lavar la ropa en la fuente. En aquellos lejanos años Capilerilla contaba con tres manadas de cabras. Yo llegué a tener hasta treinta vacas de leche. También, mi familia tuvo un rebaño de ovejas. El campo de Capilerilla lo he conocido todo labrado. Antes había en mi pueblo muchos mulos para labrar la tierra y para el transporte. Yo he sido presidente de la comunidad de regantes de Pitres, Mecina y Capilerilla durante once años. Desde siempre predijo el estado del tiempo para el próximo año a través de las cabañuelas y siempre acierto. Yo, mientras tenga salud seguiré con mi campo y mi ganado en plena naturaleza, criando cerdos que compro chicos en el mes de mayo en Pinos del Valle, porque tengo buena salud y me encanta mantenerme en forma trajinando todos los días de sol a sol>>, terminó diciendo el hombre más mayor de Capilerilla.