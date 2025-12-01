El Valle de Lecrín celebra las XI Jornadas Gastronómicas 'La Huella Andalusí' del 6 al 21 de diciembre

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, David Rodríguez y el presidente de la Asociación de Turismo Valle de Lecrín, Isaías Padial Martín, han ... presentado las XI Jornadas Gastronómicas 'La Huella Andalusí' del Valle de Lecrin, que del 6 al 21 de diciembre ofrecerá una experiencia gastronómica y turística en los municipios de la Comarca.

La Asociación de Empresarios de Turismo Rural del Valle de Lecrín organiza este evento, con el apoyo de la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, para que el visitante pueda experimentar esa miscelánea entre la tradición de las recetas de antaño y la vanguardia de chefs formados en las mejores escuelas y, al mismo tiempo, conocer los atractivos turísticos de esta Comarca granadina.

En esta edición, un total de 13 restaurantes de la Comarca se unen para ofrecer menús diferenciados que fusionan el legado de la gastronomía mozárabe con la riqueza de los productos de kilómetro 0. El Valle de Lecrín goza de una gran riqueza agrícola, ofreciendo ingredientes como cítricos, frutas, verduras, aceite de oliva, especias, frutos secos, miel y carnes.

El delegado ha destacado que «las jornadas son mucho más que una cita culinaria, son una oportunidad para disfrutar de la singularidad de la Comarca y del potencial de su gastronomía, su cultura y su paisaje». «Además son un ejemplo de producto turístico que sirve para desestacionalizar el turismo y crear dinamismo económico en los municipios», ha precisado.

Entre los platos, se podrá disfrutar de pucheros de hinojos cocinados a fuego lento en lumbre de leña, pastelas morunas, remojones de naranja que son la base de la gastronomía local, o incluso manitas de cerdo. Según Padial, «en los fogones del Valle de Lecrín, los chefs hacen alquimia, transformando ingredientes de la huerta en combinaciones dulces y saladas que se convierten en experiencias inolvidables». También se podrá degustar el vino de las bodegas locales y de los productores locales que exponen sus delicias.

Los restaurantes que intervienen son: El molino del puente , Alquería de los lentos, Señorío de Nevada, Origen, El Zahor, La buhardilla, Mamut gastro espacio, Las Albercas, Los Naranjos y La esperanza, entre otros.

Por su parte, Isaías Padial ha agradecido el apoyo de la Junta de Andalucía y ha invitado «a todo el mundo a que nos visite, las jornadas son la excusa perfecta para visitar El Valle de Lecrín, un destino que complementa su oferta gastronómica con la belleza de sus paisajes y la posibilidad de realizar alguna de las numerosas rutas que ofrece la Comarca».

Para una experiencia completa, se invita a los visitantes a combinar la degustación de estos menús con un recorrido por los 18 pueblos de la Comarca, en un destino donde la cocina es original y se disfruta de una paz absoluta. Destaca la Ruta de Boabdil por el Valle de Lecrín, con un recorrido de más de 100 Kilómetros y que se puede hacer por etapas, para ir de pueblo en pueblo por los caminos antiguos y conocer todo el Valle de Lecrín.