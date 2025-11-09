El valioso reloj de las 8.000 pesetas que guarda un pueblo de Granada en su Ayuntamiento

La Casa Consistorial de Padul, presidido por Celia Villena de Francisco, exhibe la maquinaria del antiguo reloj que tuvo en otros tiempos en la torre ... de la iglesia consagrada a Santa María la Mayor, recuperado y restaurado sin ánimo de lucro por Julio Martín Villanueva para potenciar el patrimonio municipal y cultural del pueblo y disfrute de los vecinos, turistas y visitantes. El día 26 de febrero de 1904, hace 121 años, el Ayuntamiento de Padul (antes se llamaba El Padul), adelantándose a los tiempos modernos, estando de alcalde, José Martín Molina 'Hachero', adquirió un reloj de torre de clase extra con péndulo y dos esferas de hierro por 8.000 pesetas de las de antes, pagaderas en cuatro plazos al fabricante y relojero de Cuenca, Lorenzo Redondo Bonilla.

El reloj de la torre de la iglesia de Padul fue una revolución para las gentes del municipio perteneciente a la comarca del Valle de Lecrín, ya que todos comenzaron a regirse por los toques de campana para los horarios de misas, el ángelus, difuntos, hermandad de labradores, comunidad de regantes y otras actividades. Su funcionamiento era con energía potencial, con una serie de engranajes y unas cuerdas enrolladas en unos cilindros y unas pesas en los extremos que bajaban por un peso y accionaban el movimiento del reloj y el sonido con los toques de campana. Las pesas se remontaban manualmente con una manivela y se hacía diariamente.

La maquinaria del reloj fue reemplazada por un sistema eléctrico en 1998, y desde entonces y hasta hace unos meses, ha estado aparcada en el desván. Menos mal que el gran Julio Martín la ha rescatado. Los relojes antiguos de las torres de las iglesias surgieron para organizar la vida religiosa y comunal, especialmente en los monasterios, con el propósito de marcar los tiempos de oración y otras actividades. Estos relojes mecánicos, que se popularizaron a partir del año 1000, utilizaban mecanismos con pesos, palancas y cilindros, y su función evolucionó con el tiempo hasta convertirse en un elemento distintivo de muchas iglesias.

Inicialmente, las torres de las iglesias no tenían relojes, sino campanas que sonaban para marcar los tiempos litúrgicos y de oración. Con el tiempo, la función de los relojes se extendió a la vida civil, marcando la hora para toda la comunidad. Los primeros dispositivos para medir el tiempo en España, al igual que en otras culturas, fueron los relojes de sol y de agua. Estos últimos, conocidos como clepsidras, se inventaron sobre el 1400 a.C. Siglos después, el Renacimiento trajo consigo un periodo de gran innovación en la tecnología de los relojes. Los relojeros españoles comenzaron a desarrollar ejemplares de sobremesa y de bolsillo, inspirados en los avances técnicos que llegaban de otros países europeos, especialmente de Italia y Alemania. En un principio eran símbolos de estatus y riqueza.