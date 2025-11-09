Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El antiguo reloj de la iglesia de Padul se exhibe en el consistorio Rafael Vílchez

El valioso reloj de las 8.000 pesetas que guarda un pueblo de Granada en su Ayuntamiento

La pieza adquirida por el Ayuntamiento de Padul en 1904 estuvo funcionando hasta 1998, y ha sido recuperada y restaurada completamente gratis por Julio Martín Villanueva

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:43

Comenta

La Casa Consistorial de Padul, presidido por Celia Villena de Francisco, exhibe la maquinaria del antiguo reloj que tuvo en otros tiempos en la torre ... de la iglesia consagrada a Santa María la Mayor, recuperado y restaurado sin ánimo de lucro por Julio Martín Villanueva para potenciar el patrimonio municipal y cultural del pueblo y disfrute de los vecinos, turistas y visitantes. El día 26 de febrero de 1904, hace 121 años, el Ayuntamiento de Padul (antes se llamaba El Padul), adelantándose a los tiempos modernos, estando de alcalde, José Martín Molina 'Hachero', adquirió un reloj de torre de clase extra con péndulo y dos esferas de hierro por 8.000 pesetas de las de antes, pagaderas en cuatro plazos al fabricante y relojero de Cuenca, Lorenzo Redondo Bonilla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  6. 6 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  7. 7

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  8. 8

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  9. 9 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables
  10. 10

    La investigación paralela del Ayuntamiento por las oposiciones señala a ocho policías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El valioso reloj de las 8.000 pesetas que guarda un pueblo de Granada en su Ayuntamiento

El valioso reloj de las 8.000 pesetas que guarda un pueblo de Granada en su Ayuntamiento