Ugíjar nombra Hijo Predilecto a título póstumo al doctor en medicina, cirujano y bodeguero Manuel Palomar Rodríguez. El éxito conseguido en España y Estados Unidos no le impidió darse plenamente a su familia y operar de forma altruista a muchos de sus paisanos

El amplio salón de plenos del Ayuntamiento de Ugíjar se quedó pequeño para acoger a tanta gente y muchas personas tuvieron que seguir la sesión en la recepción y desde el exterior del recinto. El doctor en medicina, cirujano y bodeguero Juan Manuel Palomar Rodríguez, fallecido el día 1 de junio de este año, ya es Hijo Predilecto de la Ciudad de Ugíjar. Su esposa Nola, su hija Nolita, las hermanas del difunto nacido en 1948, María Teresa y Carmen, familiares, compañeros y amigos, algunos pacientes, los miembros de la corporación municipal con su alcalde a la cabeza, Federico López, y el secretario, Francisco Ávila, asistieron al homenaje. Después hubo una misa en memoria de Juan Manuel Palomar y acto seguido fueron llevadas sus cenizas en una urna de cremación, que estuvo también presente en el salón de plenos, al cementerio. Una de las personas que más se emocionó en el acto fue el entrañable Rafael Palomar, primo hermano del homenajeado.

El alcalde de Ugíjar fue el encargado de presentar el acto y de señalar que en el pasado pleno se aprobó por unanimidad la propuesta de nombrar, a título póstumo, Hijo Predilecto de la Ciudad de Ugíjar a Juan Manuel Palomar Rodríguez. Un ramillete de personas tomó la palabra para recordar a una de las personas que más ha defendido a su municipio y lo ha llevado dentro de su generoso corazón. Federico López informó a los presentes que «una calle de Ugíjar llevará el nombre de Doctor Juan Manuel Palomar Rodríguez. También, nos hemos dirigido al Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía para que el Centro de Salud de Ugíjar lleve su nombre».

Federico López dijo, entre otras cosas, en el homenaje, que «es un honor nombrar Hijo Predilecto a Juan Manuel Palomar. La mejor muestra de este merecimiento, es el hecho de que no tengamos que buscar méritos, porque estos son evidentes; no tenemos que hacer ningún esfuerzo para recordarlo: Doctor de Medicina y Cirujano Urólogo de reconocidísimo prestigio, no solo local a nacionalmente, en la Clínica Mediterránea de Almería, sino internacionalmente, gracias a su larga y exitosa trayectoria en Dayton (Deiton) y Ohio (Ojaio), Estados Unidos. Bodeguero y empresario en Ugíjar, que ha generado trabajo y jornales a vecinos que lo necesitaban, así como prestigio exterior al nombre y a la marca 'Ugíjar' en todo el mundo. Sus vinos de la 'Bodega Dominio Buenavista', que han cosechado importantes premios, son degustados en cualquier mesa de cualquier país de los cinco continentes. Ugíjar y la Alpujarra están presentes, gracias a él».

El alcalde de Ugíjar dijo también que «a Juan Manuel Palomar no le faltaron en vida premios y reconocimientos al ejercicio de su profesión: en abril de este año, el Colegio de Médicos de Almería le otorgó el nombramiento de Colegiado Honorario y le concedió la Medalla de Oro. En 2015, obtuvo en Dayton un reconocimiento muy especial, el de Doctor Compasivo, que se concede a los médicos que tratan a sus pacientes con la mayor amabilidad y sensibilidad posible. Y no nos extraña porque aquí en Ugíjar, además de haber disfrutado de la bondad y su trato cercano, contamos con múltiples casos de vecinos que han sido atendidos por él de forma altruista, acelerando todos los trámites administrativos, para poder operar a nuestros vecinos sin que la operación supusiese coste alguno para ellos».

Nola, la viuda de Juan Manuel Palomar, muy emocionada, cerró el acto agradeciendo todos los elogios, el nombramiento a su esposo por parte del Ayuntamiento de Ugíjar, destacando de Juan Manuel que «fue un gran profesional y que siempre defendió y dio a conocer en todo el mundo su querido pueblo de Ugíjar».