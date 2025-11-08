Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
El mayor de todos ha tenido 2,6 de magnitud, en Cúllar
Granada
Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:31
La tierra ha vuelto a temblar en la madrugada de este sábado en la provincia de Granada. Tres terremotos con epicentro en la localidad de ... Cúllar se han sucedido desde la una de la noche.
Según recoge el Instituto Geográfico Nacional, el primer seísmo ha tenido lugar a las 1.05, con una magnitud de 2.6 y una profundidad de seis kilómetros. El segundo terremoto, precisa el organismo, se ha producido a las 2.42 horas, con una magnitud de 1.8 y 11 kilómetros de profundidad.
El Instituto recoge en su portal que el tercer y último terremoto con epicentro en Cúllar ha sido a las 2.54 horas, con una magnitud de 1.7 y también 11 kilómetros de profundida.
Estos movimientos sísmicos se producen en la misma semana que el que tuvo lugar en Loja, concretamente el pasado 5 de noviembre y que alcanzó 2.6 de magnitud.
