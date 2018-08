Tres legislaturas sin oposición en Juviles La alcaldesa de Juviles, María Lourdes Molina (segunda por la izquierda), junto al secretario José Vicente Oliver y tres de los cuatro ediles. / Rafael Vílchez La primera autoridad del municipio granadino gobierna desde hace más de once años sin votos en contra y sin que nadie le lleve la contraria porque el gobierno municipal es monocolor RAFAEL VÍLCHEZ JUVILES Jueves, 2 agosto 2018, 20:14

El Ayuntamiento del municipio alpujarreño de Juviles es monocolor desde hace mucho tiempo. En este lugar no es que haya un diálogo fluido con la oposición, es que, directamente, no hay oposición. Su alcaldesa, María Lourdes Molina Henares (PP), gobierna sin oposición desde hace algo más de once años. Antes estuvo también cuatro años gobernando con mayoría absoluta pero con la oposición del PSOE. En las últimas tres legislaturas existe un solo color político en el Ayuntamiento de Juviles representado por su alcaldesa, que no percibe sueldo por serlo, tres concejalas, Rocío Morón, María Isabel Barbero y Francisca Álvarez; y un concejal, José Manuel García.

Es fácil gestionar en Juviles cuando todo lo que se propone se aprueba sin votos en contra. Esta y las dos anteriores legislaturas están siendo plácidas para María Lourdes y su equipo de gobierno, aunque no por ello menos densas de trabajo en común. Juviles, uno de los pueblos más históricos de la Alpujarra alta, tiene 148 habitantes. La alcaldesa de esta pequeña población es como un médico de guardia: siempre alerta para dar solución a los problemas de los vecinos. Su secretario es el célebre y prestigioso José Vicente Oliver Fernández, también secretario del Ayuntamiento del municipio de Alpujarra de la Sierra, e interventor de la Mancomunidad de Municipios de la Alpujarra Granadina, entre otras cosas. Juviles es conocido dentro y fuera de Andalucía gracias, principalmente, a los jamones de la familia Fernández Lara.

Desde que María Lourdes es la alcaldesa de Juviles se han realizado muchos proyectos. «Estando yo al frente del Ayuntamiento de Juviles se ha edificado la nueva Casa Consistorial en la Plaza, se ha hecho la piscina pública y una nave de usos múltiples de 250 metros cuadrados de superficie dotada también de dos albergues en la parte de arriba», señala. A esto añade: «También, pusimos en marcha el tanatorio, al cementerio se le ha dotado de nuevos nichos, se ha arreglado el lavadero, hemos construido paseos y miradores, se han adecentado calles y caminos rurales, se clausuró el vertedero incontrolado de 'Los Llanillos', se ha arreglado la iglesia y el colegio, se dotaron al pueblo de casetas para los contenedores de basura que luego lo han copiado muchos pueblos de los alrededores, etcétera».

Según la alcaldesa de Juviles, «Juviles también dispone de un gran gimnasio dotado de un monitor deportivo. También, posee una biblioteca, un Centro Guadalinfo, etcétera. Y ahora tenemos proyectado arreglar con el Plan de Inversiones Sostenibles la pérgola de la Plaza para convertirla en un tipo de tinao más acorde con la arquitectura tradicional alpujarreña. Además, queremos hacer un gran mirador paisajístico donde hace años estuvo situado un basurero. Desde lugar se contempla la Sierra de la Contraviesa, la zona del Guadalfeo, los términos municipales de Tímar y Lobras y otras cosas».

María Lourdes Molina dijo también que «las fiestas de Juviles en honor a San Sebastián se celebrarán los días 10, 11 y 12 de agosto. Y más adelante, el día 21 de octubre, se celebrará en Juviles un encuentro de Asociaciones de Mujeres de la Alpujarra y esto hará que en este día haya 250 mujeres más en el pueblo y la población llegue a un total de 398 almas».