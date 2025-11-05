Un terremoto de 2,6 grados se deja notar en la comarca de Loja
El movimiento sísmico se ha registrado poco antes de las ocho y media de la tarde de este miércoles
M. P.
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:14
Un terremoto ha sacudido la noche de este miércoles a la comarca de Loja poco antes de las ocho y media de la noche. La ... intensidad del seísmo ha sido de 2,6 grados, según fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha situado el epicentro a siete kilómetros de profundidad.
El movimiento sísmico se ha sentido en Loja y en varias localidades de la comarca del Poniente granadino.
