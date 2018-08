«El susto nadie nos lo quita, no dejaré el móvil en carga sin supervisión» César Pardo muestra los daños que produjo la explosión del teléfono mientras cargaba. / ALFREDO AGUILAR Los afectados por la explosión de un Samsung se plantean presentar una denuncia ante las oficinas de atención al consumidor PILAR GARCÍA-TREVIJANO Granada Martes, 28 agosto 2018, 02:04

En el domicilio de César Pardo, vecino de las Gabias, todavía se pueden observar los restos de la explosión del dispositivo móvil que interrumpió el sueño de toda la familia la madrugada del domingo. El sofá y los cojines marcados por el fuego, los restos de la pantalla del terminal esparcidos por el suelo y el teléfono, siniestro total, depositado cuidadosamente sobre la mesa de la sala, también quemada. Los inquilinos preservaran «intacto» el escenario del crimen hasta que los peritos de la aseguradora evalúen el estado de los bienes del inmueble.

«Fue inmediato, de estar normal a incendiarse como le pasó a los note 7», señaló. César Pardo, que trabaja en una empresa tecnológica, manifestó que la explosión de la batería ha podido producirse por un fallo en el sistema «que no cortó el paso de electricidad cuando se completó la carga». «Las batería de litio al entrar en contacto con el oxígeno explotan», aseveró. De acuerdo con los técnicos de la aseguradora, un perito acudirá al domicilio en las próximas 24 o 48 horas. Sin embargo, la familia declaró que si no tienen noticias pondrán una denuncia en la oficina de atención al consumidor y están consultando asesores legales. «No queremos nada, sólo que vuelva todo a la normalidad. Los sofás los cambiamos en mayo, y solo queremos eso. El susto no nos lo va a quitar nadie. No voy a dejar el móvil sin supervisión cuando esté cargando nunca más y en cuanto cargue lo quito de la red», apuntó preocupado.

La familia también ha recibido una respuesta del fabricante, Samsung. La multinacional ha pedido al propietario que envíe el celular cuando finalice el proceso de peritaje. Pardo aplaudió la decisión: «La compañía hace bien en estudiarlo por sí se trata de un fallo genérico. Es peligroso».

La explosión

Alrededor de las 5.30 de la mañana un pequeño estruendo, que procedía del salón, perturbó el descanso de Carmen, esposa de César. La mujer, sobresaltada, avisó a su marido y en un principio pensaron que alguno de sus gatos había arrojado algo al suelo durante sus paseos nocturnos. Sin embargo, una luz en el salón terminó por causar la alarma. Cuando se asomaron a la sala de estar encontraron el teléfono sobre la mesa y parte del sofá prendido en llamas. César sofocó el fuego con «un cojín, que era lo que tenía más a mano». Una vez que consiguieron apagar la llama, de unos treinta centímetros de altura, desenchufaron el cargador original del dispositivo.

El propietario del celular, un Samsung Galaxy J1, es el hijo de César y Carmen, José Miguel. El menor de 12 años suele dormir junto al aparato mientras permanece en carga, e incluso lo deja entre las sábanas. Afortunadamente sólo hay que lamentar daños materiales, los padres del niño le habían prevenido al menor que «podía pasar algo». «No le dejamos que lo pusiera allí, parece que lo veíamos venir. Quién va a pensar que le va a explotar el móvil, pero es algo que puede pasar», relató César. «Si no llegamos a escuchar el ruido, la casa sigue ardiendo. Nos podríamos haber asfixiado con el humo. Había una neblina negra en el pasillo y el salón, así que tuvimos que abrir las ventanas para que se disipara. Todavía huele un poco», explicó. Los damnificados dieron parte a la aseguradora de su casa y a la compañía telefónica, Línea Directa, con la que tienen contratada una póliza. El terminal, que tenía dos años de vida, «parece que estaba esperando a que se cumpliera la garantía para arder», bromeó el vecino afectado. En un primer momento, César lo utilizó como teléfono de empresa y decidió regalárselo a su hijo «para que viera vídeos en Youtube». Sin embargo, el móvil estaba en perfecto estado y «no había dado problemas antes».