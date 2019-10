Oleada de robos en las lápidas del cementerio de La Zubia Lápidas destrozadas por los actos vandálicos en el cementerio de La Zubia. / Á. L. El camposanto viene padeciendo, desde hace meses, el vandalismo de personas sin identificar que han sustraido objetos de cobre y bronce de las lápidas ÁLVARO LÓPEZ Granada Miércoles, 16 octubre 2019, 01:35

Caminar por el cementerio de La Zubia es hacerlo por un lugar singular. Como cualquier camposanto, su silencio sepulcral tan solo roto por el sonido de los pájaros que conviven en sus cipreses, llama la atención. Además, andar por sus calles es hacerlo por un entorno algo diferente al de cualquier otro cementerio ya que se aprecia cierta falta de mantenimiento con obras por todas partes y lápidas tiradas por el suelo. Sin embargo, desde hace ya varios meses, ese no es el único problema que tiene. Desde hace tiempo, hay quienes están robando objetos de las lápidas de los que allí tienen su descanso eterno.

Jorge, Fátima, Juana o Clara son algunas de las personas que no han podido aguantar más esta situación y se han animado a denunciar lo que está sucediendo en los nichos donde descansan sus familiares. De acuerdo con los testimonios recogidos por Ideal, alrededor de 100 tumbas han sido afectadas por estos actos vandálicos. Como explica Jorge, «hace un año empezaron los primeros robos, al principio eran básicamente jarrones de bronce o cobre». Entonces hubo quienes denunciaron ante el Ayuntamiento de la localidad zubiense que dirigía Ganemos La Zubia.

El anterior equipo de Gobierno trató de solucionar el problema de los robos haciéndose cargo de las reparaciones de los daños causados por los ladrones. No en vano, al sustraer jarrones de bronce o cobre, en algunas ocasiones también acabaron resquebrajando o rompiendo algunas lápidas. Pero aquella solución consistorial resultó ser ineficaz como ahora se demuestra, pues los robos y el vandalismo continúan.

Los familiares afectados han solicitado siempre que se incremente la seguridad sin éxito. Clara, otra de las mujeres que ha visto cómo han robado en las tumbas de sus seres queridos asegura que «casi todas las lapidas han sufrido daños y en esta semana lo han seguido haciendo. Lo sé con certeza porque ayer estuve en el cementerio». Y es que los ladrones no se conforman ya con robar los jarrones, sino que han cambiado de estrategia.

Todo por el metal

El cobre y el bronce que recubren algunos de los detalles de las tumbas han hecho que los vándalos hayan pasado de robar los jarrones a hacer lo propio con las barandillas que los sostienen. Según explican las víctimas, «como muchos hemos cambiado los jarrones de bronce por jarrones de mármol, se han quedado sin nada que robarnos». Para los ladrones cualquier metal es de valor, aunque eso suponga mancillar la dignidad de un fallecido.

Precisamente ante ese temor, muchos de los afectados no descartan que si no se hace nada «puedan empezar a robar las imágenes de los santos y las vírgenes que están hechas de bronce». No obstante, aunque todos coinciden que los desperfectos y robos se están produciendo con más intensidad en los últimos meses, hay quienes denuncian que es algo que lleva sucediendo mucho más tiempo.

«Una pena»

Los casos de personas afectadas se multiplican por decenas. Fátima es otra de las que ha explicado su situación a IDEAL: «En mi caso este fin de semana nos hemos encontrado que se ha arrancado la barandilla metálica de la lápida de mi padre». Para esta vecina de La Zubia, es «una pena llegar allí con tu dolor y ver el daño que han hecho y que hay una insensibilidad total por parte de los gobernantes». Precisamente estos últimos, los gobernantes, han decidido tomar cartas en el asunto esta misma semana después de que en los últimos días las denuncias en redes sociales tomasen importancia. El nuevo Ayuntamiento de La Zubia, que dirige el Partido Popular junto con Ganemos y Ciudadanos, ha anunciado una batería de medidas para frenar los actos vandálicos.

El concejal de seguridad, Jairo Molina, lamenta que se hayan producido «hechos tan dolorosos, que afectan a una de las cosas más sagradas que tenemos las personas, nuestras tumbas y el descanso de los que ya no están... estos robos protagonizados por desalmados, hechos que llevan ocurriendo demasiado tiempo ya en el municipio». Y anuncia que, tras una reunión con el área de seguridad, se va a reforzar la vigilancia en el camposanto.

Entre las medidas que se tomarán «a largo plazo», el Ayuntamiento prevé reforzar las patrullas de la Policía Local que se personen en la zona. Además, se ha procedido a denunciar los robos ante la Guardia Civil y se trata de dar con el problema de fondo que podría estar relacionado con «sustracción para la posterior venta ilegal». Todo con el objetivo de que en el cementerio de La Zubia por fin se pueda descansar en paz.