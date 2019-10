El agresor del guardia civil padecía una enfermedad mental y murió de un infarto Lugar donde ocurrieron los hechos en Lanjarón el domingo por la tarde. / RAMÓN L. PÉREZ El agente apuñalado por este individuo en Lanjarón recibe el alta, mientras la autopsia del finado apunta a una «muerte súbita cardíaca» JOSÉ RAMÓN VILLALBA Martes, 8 octubre 2019, 01:05

El guardia civil apuñalado el domingo por la tarde en Lanjarón ha recibido el alta médica después de pasar casi 24 horas en el área de Observación. Presentaba una herida de arma blanca en el abdomen y lesiones en la muñeca.

El autor de la agresión es un vecino de Lanjarón de 42 años diagnosticado de un problema de salud mental y según personas de su entorno había dejado de medicarse de forma regular desde el golpe sufrido por la muerte de su madre hace casi dos años. Quizás este matiz pueda explicar lo ocurrido en la avenida de Las Alpujarras de este municipio la tarde del domingo, sobre las 17.20 horas. La versión oficial habla de que este sujeto venía corriendo desde diez metros atrás, tocó el hombro del guardia civil y cuando este se dio media vuelta le clavó una pequeña navaja. Todo ello sin mediar palabra y sin que nadie supiera el motivo de esta agresión. A partir de ahí comenzó un forcejeo entre el agresor y otras dos personas para intentar reducirlo; eran guardias civiles fuera de servicio y un policía de Berja (Almería). Este individuo era de complexión fuerte. En el lugar donde se desarrollan los hechos había un buen número de personas que asistieron como testigos.

Los guardias lo inmovilizaron en el suelo mientras llegaba una patrulla del instituto armado para detenerlo y ponerle los grilletes. Fue después de colocárselos cuando, según la autopsia, sufrió una «muerte súbita cardíaca», tal y como ha recogido Europa Press. Un dispositivo sanitario desplazado a la zona intentó reanimarlo sin demasiado éxito, después llegó el coche fúnebre que estaba de guardia judicial. La autoridad judicial autorizó el levantamiento del cadáver que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada donde ayer por la mañana se le practicó la correspondiente autopsia con el resultado comunicado anteriormente.

Sin antecedentes

El hermano del finado, con el que habló ayer este periódico, aseguró que a él sólo le habían comunicado que su hermano había fallecido «por infarto» sin darle «más explicaciones». No ha trascendido ningún detalle más del informe forense, sólo la causa del óbito. El fallecido carecía de antecedentes penales y policiales, y se dedicaba a trabajos agrícolas en el municipio de Lanjarón. Tenía problemas de salud mental y no se medicaba. Nadie sabe por qué atacó al guardia civil, pero, según han comentado testigos presenciales de los hechos a este periódico, le dieron con una silla en la espalda y presentaba moratones, comenta un familiar lejano de este individuo que asegura que presenció los hechos. La autopsia no apunta a ninguna lesión previa como causa del óbito, sólo señala la «muerte súbita cardíaca». El entierro de este vecino de Lanjarón fue ayer en el cementerio de esta localidad.

Lo ocurrido poco antes del apuñalamiento es una incógnita. Fuentes próximas al fallecido advierten de que este vecino de Lanjarón se encontraba en un bar tomando unas cervezas antes de lo sucedido y cuando salía fue increpado por otras personas que empezaron a reírse de él. Acto seguido se dirigió corriendo al guardia civil y lo apuñaló, sin mediar palabra.

Fuentes próximas a la familia del fallecido apuntan que este vecino de Lanjarón estaba diagnosticado por el equipo de salud mental de la zona desde años atrás, pero tras el fallecimiento de su madre hace dos años sufrió una recaída importante y comenzó a dejar de tomar la medicación recetada para tratar su patología.