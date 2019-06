La fuga a ninguna parte de Mohamed Agentes de la Guardia Civil inmovilizan al fugitivo en una gasolinera próxima al pantano de Cubillas. / ALFREDO AGUILAR Un presunto atracador escapa esposado del furgón que le conducía a la prisión provincial de Albolote y es capturado tres horas más tarde CARLOS MORÁN y JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Sábado, 29 junio 2019, 02:34

La vida de Mohamed R., de 19 años, siempre ha sido agitada, pero la jornada de ayer fue particularmente frenética para este presunto atracador que estaba buscado por haber perpetrado cinco asaltos a bares armado con una pistola.

Por la mañana, y después de ser detenido por agentes de las fuerzas de seguridad que le seguían los pasos desde hacía tiempo, fue trasladado a los juzgados de la Caleta, donde le aguardaban 'marrones' para dar y tomar. Había investigaciones abiertas contra él en prácticamente todos los tribunales de Instrucción, lo que da idea del vigor de su supuesta actividad delictiva.

El caso es, que tras comparecer ante el Juzgado de Guardia, recibió un auto -una resolución motivada- que le enviaba a prisión por ser el presunto autor de dos atracos a mano armada, según confirmaron a IDEAL fuentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Aún debería ser interrogado por otros tres asaltos, pero, con lo que había, ya era suficiente para meterlo entre rejas.

El fugitivo saltó del vehículo en marcha y corrió descalzo y con grilletes por los olivares

Además, y según los medios consultados, también tenía pendiente de cumplir una pena de ocho años de reclusión, aunque este periódico no pudo precisar el motivo de esa condena. Su destino inmediato era el centro penitenciario de Albolote. El furgón de la Guardia Civil que iba a conducirlo hasta el penal granadino partió pasadas las tres y media de la tarde. Hacía un calor endemoniado y Mohamed iba esposado.

El vehículo circuló sin mayores incidencias hasta las inmediaciones del Pantano de Cubillas y se adentró en los olivares por los que discurre la carretera que lleva al presidio. Debían ser las cuatro de la tarde.

Al parecer, fue al llegar al cruce en el que está el desvío hacía la cárcel cuando Mohamed, con los grilletes puestos y descalzo, saltó del vehículo en marcha y huyó. Apenas faltaban 500 metros para que el furgón alcanzase su destino y dejar a Mohamed a buen recaudo.

No obstante, y dadas las condiciones en las que se evadió (con las manos atadas y sin zapatos), las posibilidades de que la escapada prosperase eran escasas. Por no hablar del calor que esos momentos caía a plomo sobre Granada. De inmediato, la Guardia Civil dio la voz de alarma y decenas de efectivos del instituto armado se dirigieron hasta el lugar de los hechos para intentar detener al fugitivo. El trajín de los vehículos de la Benemérita era constante. Era evidente que Mohamed no podía haber ido demasiado lejos. Los agentes rastreaban caminos y olivares sin descanso.

Aproximadamente tres horas después de que el presunto delincuente hubiese escapado del furgón de la Guardia Civil, un nutrido grupo de miembros del cuerpo -tanto uniformados como vestidos de paisano- capturaban a Mohamed en la gasolinera situada en la carretera que discurre en paralelo a las urbanizaciones del Pantano de Cubillas.

El prófugo apenas ofreció resistencia. Algunos testigos aseguraron que estaba a punto de robar un coche para proseguir su huida cuando fue interceptado por la Guardia Civil.

Eran la siete de la tarde y la fuga a ninguna parte de Mohamed había llegado a su fin. Con unas tres horas de retraso sobre el 'programa previsto', era conducido de nuevo a la prisión provincial de Albolote y, esta vez sí, atravesó las puertas metálicas del penal.

Currículum criminal

Pese a su juventud, solo 19 años, Mohamed R. había acumulado ya un abultado currículum criminal. Y eso sin contar las fechorías que cometió siendo menor de edad, porque, una vez alcanzados los 18 años, esos antecedentes quedan inmediatamente borrados.

Según las fuentes consultadas, el Mohamed ya adulto era el principal sospechoso de cinco robos con violencia cometidos en distintos bares y establecimientos de ocio de la capital granadina y otras localidades del área metropolitana.

Supuestamente, actuaba armado con una pistola con la que llegó a apuntar en la cabeza a algunas de sus víctimas para que le entregasen la recaudación. Los investigadores tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional no tardaron en empezar a seguirle los pasos y, en cuanto reunieron evidencias suficientes para poder demostrar su supuesta participación en los asaltos, procedieron a su detención.

Aparte de los atracos, Mohamed tenía pendiente de cumplir una pena de ocho años de reclusión.

Ayer, con su frustrada fuga, siguió engordando su currículum delictivo.