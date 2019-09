«Tuvimos que subirnos a la parte más alta de la casa porque empezó a entrar el agua y no sabíamos cuándo pararía» Tareas de limpieza en el municipio granadino de Campotéjar. / S. B. G. Los vecinos de la localidad granadina de Campotéjar siguen trabajando arduamente para limpiar el lodo que dejó la tromba de ayer SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Martes, 3 septiembre 2019, 17:17

«Mires donde mires, todo está cubierto de barro. Esto ya había pasado con anterioridad, pero nunca con la magnitud de este año. Es increíble cómo está todo, lo que el agua ha hecho con muchos bajos, casas y terrenos». Manuel lleva desde ayer por la tarde quitando con la pala el agua y el lodo que ha llenado su cochera y la calle en la que está situada, en el municipio granadino de Campotéjar. Su mujer y él llevan horas rascando, tirando y barriendo sin cesar. Han conseguido que los coches puedan pasar por la mayoría de las calles afectadas y que sus hogares empiecen a tener un aspecto más esperanzador. Pero transitar a pie por muchas de estas vías es tarea casi imposible debido a la gran capa de barro que se ha formado en estos lugares a causa de la tromba que cayó ayer. Una tormenta que se produjo sobre las 19.40 horas en el límite entre las provincias de Granada y Jaén y que provocó el corte de la autovía A-44.

A las siete y media de la tarde de ayer, todas las alarmas saltaban entre los vecinos al ver la fuerza con la que caía el agua y cómo esto provocaba un aumento considerable del agua de los ríos que bordean el municipio de Campotéjar. Pero no podían imaginar la magnitud que este suceso iba a tomar. «Es increíble. A nosotros nos ha entrado a pesar de que tenemos una puerta mecánica que cierra a cal y canto el bajo. Empezó a llegar el agua hasta nuestra calle y acabó convirtiéndose en una especie de piscina de metro y medio de profundidad. Así que tuvimos que subirnos a la parte más alta de la casa y esperar, atemorizados, porque no sabíamos cuándo iba a terminar», explica una de las vecinas afectadas por este suceso. Junto a su casa apareció repleto de ramas, barro y desperdicios el coche de su vecino, que estaba aparcado a varias calles de distancia. Lo mismo ocurrió con otros dos vehículos, así como con distintos contenedores de basura y más mobiliario público, que la fuerza del agua desplazó por todo el pueblo.

Galería. Campotéjar trata de volver a la normalidad. / SARAI BAUSÁN

Esta tormenta también provocó la rotura de las tuberías del municipio, ya que pasan próximas al río Moro, que se desbordó. Por ello, desde ayer sobre las siete y media de la tarde, los vecinos se encuentran desprovistos de suministro de agua en sus hogares. «Aún no sabemos cuándo volverá el servicio, así que tenemos que limpiar con camiones cisternas», explican. Las zonas más afectadas por esta tromba han sido la situada a la entrada del pueblo y la zona baja del mismo, que este martes seguían estando embarradas.

Un negocio que echa el cierre

Sofás, puertas, muebles, coches. La lista de objetos afectados y rotos por el agua se calcula por decenas en el discurso de cada uno de los afectados. «Los que vivimos en la zona baja o en la entrada estamos todos igual. Y los daños aún no sabemos cuántos serán, pero el agua nos ha roto mucho», dice Antonio mientras limpia el piso de su padre, que cuenta aún con un palmo de lodo en la entrada.

El agua también arrasó ayer con el parque infantil que hace menos de un año se dispuso en la parte baja del pueblo. «Estaba nuevo, con el suelo de goma y todos los cacharros casi a estrenar. Y ahora no hay parque, solo desperdicios. Una lástima, no ha durado nada», cuenta un vecino mientras camina junto a lo que escasos días antes era el lugar de juego de los más pequeños del municipio. Ahora, ha sido reemplazado por una montaña de ramas, hojas, desperdicios y barro.

«Es muy triste ver cómo ha quedado nuestro negocio, porque el agua ha conseguido destrozarnos el salón de bodas que tenemos en la planta baja y los jardines de verano. Ahora, todo es barro y sillas y mesas rotas. Y no sabemos cuánto vamos a tardar en volver a convertir esto en lo que era», explica Ángel, dueño del restaurante El Zegrí, situado a escasos metros de uno de los ríos que se desbordó. Tal fue la fuerza del agua que arrancó y desplazó el bidón de gas del restaurante. «Tuvimos que salir de aquí todos corriendo hasta que cortaron el gas porque no sabíamos qué podía pasar. Y ahora estamos sin gas, luz ni agua porque el agua se ha cargado todos los suministros», indica el dueño. A esto añade: «Esto nos ha destrozado el verano. No sabemos cuándo podremos volver a abrir. Solo sabemos que el río nos ha destrozado el restaurante y que esto podría no haber sucedido si el cauce del río estuviera limpio».

Según sus primeros cálculos, la tromba ha provocado en su establecimiento una pérdida de unos 50.000 euros, a los que habría que sumarse las ganancias que perderán por no abrir en estos días. «Mínimo estaremos tres o cuatro días cerrados. Y en este restaurante trabajan unas 22 personas. Estamos hablando del trabajo de mucha gente y de un esfuerzo que ha quedado enterrado en lodo», indica Ángel.