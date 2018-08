Subdelegación asegura que trabaja junto a Guardia Civil para mejorar la seguridad en Guadahortuna Un fragmento de la denuncia. / IDEAL Un vecino sufrió una agresión por parte de tres menores que, según la alcaldesa, «están alterando la paz del pueblo» ROCÍO R. GAVIRA Granada Miércoles, 8 agosto 2018, 00:19

Hace unos días Emilio, un vecino de Guadahortuna, sufrió una agresión por parte de tres menores de edad mientras paseaba tranquilamente de camino a su casa junto a su mujer. Uno de ellos le propinó una patada por la parte frontal de su cuerpo que hizo que cayera al suelo. El golpe le provocó una hemorragia cerebral leve y contusiones por las que tuvo que permanecer durante 24 horas en Traumatología. El suceso fue denunciado ante la Guardia Civil la semana pasada tras el alta hospitalaria.

Al parecer este no es el primer altercado que protagonizan estos jóvenes. «Van insultando por las calles, metiéndose con la gente, incluso han pegado a otros dos hermanos que conocemos. No tienen respeto por nada ni nadie», manifestaba María del Carmen, la mujer de Emilio, a IDEAL. De hecho, hace unos quince días Emilio fue abordado mientras circulaba a baja velocidad con su coche por los tres chavales de etnia gitana. Le abrieron las puertas de los asientos traseros de su vehículo exigiéndole que los llevara a Huelma, en la provincia de Jaén. Emilio les respondió contundente que no podía ser e inició la marcha con las puertas de atrás abiertas.

Josefa Caballero, alcaldesa de Guadahortuna, en declaraciones a este diario, contó que efectivamente «hay un grupo de menores que está alterando la paz del pueblo». También señaló que se reunió días atrás con la subdelegada del Gobierno en Granada, Inmaculada López Calahorro, organismo que asegura que recibió las diversas cuestiones relacionadas con la seguridad de Guadahortuna. «Desde ese momento –el viernes pasado– se está trabajando junto a la Guardia Civil para mejorar la situación. De hecho, el responsable de la Guardia Civil en la zona está en permanente contacto con la alcaldesa para colaborar con ella en cuantas cuestiones se consideren», afirman fuentes de la Subdelegación.