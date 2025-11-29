La SkyRace 'Caras Nortes' de Güéjar Sierra vive su edición más vibrante hasta la fecha

La SkyRace 'Caras Nortes' de Güéjar Sierra ha vivido este sábado su edición más vibrante hasta la fecha. El nuevo recorrido de la modalidad larga, ... la maratón Paso de los Viajeros Románticos, que este año ha sido más largo e implicado un mayor desnivel (2.700 positivos), ha llevado hasta el extremo la esencia de la carrera: el hombre y la mujer, solos frente a la montaña.

Al alcalde Jose Robles esta prueba deportiva nunca deja de sorprenderle. «Ver a los participantes que se dedican a correr por toda España maravillados con nuestro paisaje, los negocios llenos y a los vecinos disfrutando de ese ambiente montañero tan sano y festivo la verdad es que compensa el esfuerzo realizado durante meses», ha asegurado.

La teniente de alcalde delegada de Deportes, Sonia Fernández, ha insistido en la seguridad de la carrera que ha tenido dos ambulancias, Protección Civil de Alhendín, Policía Local y unos 130 voluntarios con desfibriladores a lo largo del recorrido velando por que todo salga según lo previsto.

«Eso sin olvidarnos de la expectación que suscita nuestra skyrace, que este año ha contado con más de una decena de fotógrafos y cámaras de vídeo capturando la magia de correr por nuestra orografía con la nieve de los colosos de Sierra Nevada como telón de fondo», ha añadido.

Por su parte, el director técnico de las 'Caras Nortes', Andrés Viedma, ha confesado estar enamorado de este «track por la zona norte de Sierra Nevada que es verdaderamente espectacular en cuanto a que cambia de paisaje continuamente y también de temperatura según se esté en cotas altas o bajas».

También ha recordado que este año se ha limitado la participación de la carrera con vistas a que esta no se desvirtúe. «Finalmente hemos estado en torno al millar de inscritos, con el aliciente de que un euro de cada dorsal se ha destinado a la UAPO (Pacientes Oncológicos en Granada)», ha subrayado.

Música de charanga, actividades infantiles y el concierto de pop rock de The Freedom Band han marcado el ambiente. Además, la organización ha habilitado un aparcamiento extra gratuito en el Barrio Alto.