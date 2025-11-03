«Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»

Huétor Tájar vive días difíciles tras el atropello mortal de uno de sus vecinos, un niño de tan solo 11 años, este domingo a primera ... hora de la mañana. El centro escolar en el que estudiaba ha enviado un mensaje de pésame a través de sus redes sociales este lunes.

MÁS INFORMACIÓN Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado

«Ayer fue un día muy triste para la comunidad educativa de nuestro CEIP Padre Manjón. Un trágico accidente apagó la vida de uno de nuestros alumnos. Lamentamos profundamente la perdida de Luis Santiago Coca Troncoso, alumno que cursaba 6º de primaria en nuestro centro», ha señalado en su cuenta de Facebook.

Desde el centro escolar han querido mandar todo su «cariño y afecto a su familia y amigos». Señalan que «siempre recordaremos lo buen alumno que era y la bondad que profesaba hacia sus compañeros y compañeras».

El Ayuntamiento de Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre del menor fallecido costearán el entierro del joven. En paralelo, la Guardia Civil trabaja para esclarecer las causas de este suceso que ha conmocionado a la localidad granadina.