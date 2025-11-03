Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Policía Local de Huétor Tájar, en el lugar de los hechos. Ariel C. Rojas
Atropello en Huétor Tájar

«Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»

El colegio en el que estudiaba el joven atropellado en la A-92 manda un mensaje de despedida

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:01

Comenta

Huétor Tájar vive días difíciles tras el atropello mortal de uno de sus vecinos, un niño de tan solo 11 años, este domingo a primera ... hora de la mañana. El centro escolar en el que estudiaba ha enviado un mensaje de pésame a través de sus redes sociales este lunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  2. 2 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  3. 3 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta
  4. 4 Huétor Tájar y la cooperativa en la que trabaja la madre pagarán el entierro del niño atropellado
  5. 5 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  6. 6 Fallece el padre de Manolo Lucena, delegado del Granada CF
  7. 7

    La previsión del Granada es bajar la cota de Los Cármenes el próximo verano
  8. 8 Los cortes de tráfico por las obras de la avenida de Cervantes, que comienzan este lunes
  9. 9

    El misterio de los botones que cambian el color de los semáforos
  10. 10 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»

«Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»