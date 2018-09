Otra sentencia deslegitima a Diputación para cobrar el tratamiento de basura a los pueblos Planta de tratamiento de residuos de Alhendín. / RAMÓN L. PÉREZ El ente provincial percibe 1,8 millones al año por un canon cuya legalidad ha sido puesta en tela de juicio por cuatro resoluciones judiciales JORGE PASTOR Granada Miércoles, 19 septiembre 2018, 02:15

Otro fallo judicial -y ya van cinco- pone negro sobre blanco que no, que la Diputación no puede cobrar a los municipios de menos de cinco mil habitantes por el tratamiento de sus basuras, siempre que éstos no presten el servicio. En esta ocasión ha sido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) quien lo refiere, a colación de la desestimación de un recurso presentado por el Ayuntamiento de la Tahá respecto al reglamento que regula este canon. «Es ésta (la Diputación) la que deberá prestar el servicio con cargo a sus presupuestos», reza el documento en la página veinte. «Lo ilegal -dice unas líneas antes- no es el reglamento en sí, sino los actos aplicativos que del mismo viene haciendo la Diputación de Granada». Y así lo demuestran, según el TSJA, las cuatro sentencias aportadas por el Ayuntamiento de la Tahá que «anulan sistemáticamente las liquidaciones» por el procesado de los residuos que la Diputación «viene girando contra ayuntamientos granadinos de menos de cinco mil habitantes como los de la Tahá-Pitres, Güéjar Sierra, Dílar o Morelábor», que fueron los que acudieron a los tribunales al considerar que no les competía a ellos sufragar esta prestación.

Toda la argumentación se sustenta en la Ley de Bases del Régimen Local, una legislación que data de 1985, pero que fue modificada en 2013. La Diputación no ha dudado en recurrir cada una de las cuatro resoluciones que ha habido en su contra. No es para menos. Se expone a un quebranto que puede sumar hasta 5,4 millones de euros. Es decir, los 1,8 millones que ingresa por cada una de las anualidades en que esta vigente este canon (2016, 2017 y 2018) y que salen de las arcas de las 132 localidades granadinas que tienen menos de cinco mil empadronados. Esto, lógicamente, en el supuesto de que todas emprendieran el mismo camino que Güéjar Sierra, La Tahá, Dílar o Morelábor, todas gobernadas por el Partido Popular -la Diputación está bajo los designios del Partido Socialista-.

Según el portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, el TSJA va más allá en su fundamento final al pedir a la Diputación que deje de girar recibos a los pueblos de menos de cinco mil habitantes. «¿Qué tiene que ocurrir en la provincia de Granada para que el presidente de la Diputación, el socialista José Entrena, rectifique», se pregunta Robles. «No entendemos su cabezonería porque ésta no es una cuestión ideológica, sino de gestión», subraya Robles.

Robles también critica que los tres diputados del PSOE que son concejales de poblaciones de menos de cinco mil habitantes «hayan entrado en el juego de su jefe» y hayan pagado «cuando no tenían que hacerlo». Concretamente se refiere a Molvízar (84.000 euros), La Malahá (55.000 euros) y Villanueva Mesía (60.000 euros). Se da la circunstancia de que Entrena, máximos responsable de la Diputación, es teniente de alcalde en el consistorio villanovero. Robles mencionó ayer también el caso de otros tres municipios, todos del PSOE, que han abonado el servicio sin que fuera su responsabilidad: Cijuela (105.000 euros), Fuente Vaqueros (184.000 euros) y Moclín (100.000 euros). Por todo ello, los populares han exigido a Entrena que «dé marcha atrás» y devuelva el dinero cobrado «indebidamente». «Puede estar rozando una presunta prevaricación», advirtió Robles.

La Diputación siempre ha argumentado que una cosa es que la competencia sea suya y otra que sea un servicio gratuito. También considera conveniente un pronunciamiento del alto tribunal para unificar criterios respecto a este tema, «de forma que todos los ciudadanos tengan un mismo trato ante la ley y respeto al principio de capacidad económica e igualdad fiscal». Considera injusto que alguien no tenga que pagar por vivir en una localidad de 4.999 habitantes y sí hacerlo en otra de 5.001.