El 'Sansón' de Mecina Bombarón El corpulento Victoriano Fernández mide casi dos metros de altura, pesa 180 kilos y puede levantar en peso a tres personas RAFAEL VÍLCHEZ Mecina Bombarón Martes, 17 julio 2018, 09:22

Posee un impresionante físico y mucha fuerza. Victoriano Fernández Blanco está considerado como el 'Sansón' del municipio alpujarreño de Mecina Bombarón. Victoriano tiene treinta años de edad, pesa 180 kilos y le faltan seis centímetros para llegar a los dos metros de altura. Fornido, robusto y musculoso, Victoriano trabaja donde le encarte: en la albañilería, la agricultura, la hostelería, etcétera. Su mayor ilusión sería trabajar como guardaespaldas o escolta.

El corpulento y vigoroso Victoriano Fernández está soltero y es muy trabajador, cercano y humano. Este forzudo de Mecina Bombarón es capaz de levantar con facilidad y buen agarre más de 150 kilos de peso. Durante muchos años ha comido más de lo normal pero ahora come menos porque se encuentra a dieta para mantenerse en forma. Victoriano ha heredado el físico de su padre que se llama como él. Su abuela 'La Tía Reina' era también grande y fuerte y le llamaban así porque vendía naranjas de la marca 'Reina'.

Victoriano tiene tres hermanos y él es el más fuerte y grande de la familia. <<A un servidor le encantaría trabajar como guardaespaldas o escolta donde fuere pero me falta el graduado escolar. Si alguien se interesara en serio por mí para ese trabajo me sacaría el Graduado Escolar porque no lo tengo y me han dicho que hace falta. Yo creo que la persona o entidad que me contratase para escolta podría vivir más despreocupada porque la defendería a muerte con todas mis fuerzas y maña>>, aseguró.

También, al 'Sansón' de Mecina Bombarón le encanta la caza de la perdiz y el jabalí cuando está permitida. Muchas veces ha cazado vivos con sus propias manos a grandes marranos jabalís y para ello hay que tener mucha fuerza y ser 'un fiera'. Otras veces, con mucha facilidad y sin preocuparle mucho, ha bajado a algunos de estos marranos a cuestas desde lo alto de la sierra al casco urbano. Victoriano ha demostrado con creces ser el más fuerte y corpulento de Mecina Bombarón.