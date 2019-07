Salud analiza el agua de Darro tras un brote de gastroenteritis aguda Cortan la fuente de los veinticuatro caños. / TORCUATO FANDILA La Consejería afirma que hay confirmados 40 casos y que los afectados han reconocido haber consumido agua no tratada de una fuente SARAI BAUSÁN GARCÍA GRANADA Miércoles, 24 julio 2019, 00:51

Los vecinos del municipio granadino de Darro están viviendo un brote de gastroenteritis que ha afectado a un buen número de sus vecinos. Así lo explican desde la Consejería de Salud, que confirma que hay un brote de gastroenteritis aguda de origen hídrico, es decir, a causa del consumo del agua. Por el momento hay registrados 40 casos.

Tal y como indican desde Salud, los afectados han reconocido que habían bebido del agua no tratada que discurre por una de las fuentes del municipio. Ante este hecho, se ha activado el protocolo correspondiente y se han puesto en marchas distintas medidas, como la toma de muestras de agua de la red pública de abastecimiento y de la fuente de agua no tratada para su análisis microbiológico.

«Con ello se pretende determinar con más exactitud el origen del brote, aunque la hipótesis principal sea por consumo de agua no tratada», añaden. Asimismo, se ha cerrado cautelarmente la fuente de agua no potable. Al ser cuestionado por esta situación, el alcalde del municipio, Manuel Blas, explica que los vecinos conocen que este agua no es potable porque cuenta con un cartel que así lo indica y asegura que hasta que no vea los resultados de los análisis realizados por Salud prefiere no pronunciarse sobre la magnitud de estos hechos.

Desde el sindicato Satse, por su parte, aseguran que en el Hospital de Guadix, donde están siendo derivados algunos vecinos de Darro, se ha activado la alerta por epidemia ante la avalancha de casos que se han recibido. Asimismo, informan que, tras activarse ese aviso, los profesionales de Guadix han puesto en marcha un protocolo por el que deben recoger un cultivo de heces de los usuarios afectados y enviarlos al Virgen de las Nieves para que sean analizados.

Por el momento no se señala una causa concreta a este brote de gastroenteritis aguda, pero la mayoría inciden en que el causante podría ser el agua, bien la no potable de la fuente de los veinticuatro caños o el que sí es apto para el consumo humano.

«En este caso podría ser porque sufrimos cortes de agua cada día desde principio de verano que duran horas, por lo que el hecho de que el agua no corra y se estanque puede ser el origen de este hecho, que hayan nacido bacterias allí por esos parones de agua», dice el concejal socialista del municipio José Venegas. A pesar de que la Consejería cifra en 40 los casos registrados en Darro, el concejal asegura que los vecinos afectados por este brote son muchos más y que se pueden contar por cientos.